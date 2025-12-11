Suscribirse

Suerte en Navidad: números para ganar la lotería el 12 de diciembre, según Walter Mercado

Para el último mes del año, miles de personas sueñan con llevarse el premio mayor en loterías y juegos de azar.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

11 de diciembre de 2025, 11:57 p. m.
Estos son los números con los que tendría la posibilidad de ganar chances y loterías en diciembre.
Estos son los números con los que tendría la posibilidad de ganar chances y loterías en diciembre. | Foto: Foto 1: Gettty Images - Foto 2: Getty Images

Pese a que falleció en el año 2019, miles de personas confían en el horóscopo de Walter Mercado, pues a través de este suelen obtener consejos y recomendaciones que el vidente dejó en sus escritos y que sus familiares difunden diariamente.

Para el viernes, 12 de diciembre, su sobrina Betty B. Mercado expuso los números de la suerte para aumentar la suerte en juegos de azar como chances y loterías.

Estas son las cifras con las que podría volverse millonario en los próximos sorteos de loterías.
Estas son las cifras con las que podría volverse millonario en los próximos sorteos de loterías. | Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Es un día para actuar con prudencia, evitar decisiones impulsivas y priorizar el orden sobre la improvisación.

Números de la suerte: 19, 48 y 23.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Recibe un llamado a recuperar la paz mental, desprenderse de cargas innecesarias y permitir que cada persona asuma sus responsabilidades.

Números de la suerte: 40, 32 y 18.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La energía del día impulsa a continuar siendo guía para quienes buscan apoyo. La ayuda ofrecida recientemente rinde frutos y fortalece la satisfacción personal.

Números de la suerte: 5, 33 y 12.

Contexto: Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Cáncer se sentirá con mayor claridad para expresar verdades importantes. Es un periodo favorable para los vínculos productivos y las conversaciones sinceras.

Números de la suerte: 4, 36 y 23.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las tensiones económicas comienzan a disminuir. También se anticipa una renovación en lo sentimental y un fortalecimiento del carácter.

Números de la suerte: 27, 10 y 8.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Virgo deberá expresarse con franqueza y cerrar ciclos familiares. La firmeza será clave para avanzar.

Números de la suerte: 2, 11 y 16.

Números de la suerte del vidente para ganar la lotería y el chance.
Números de la suerte del vidente para ganar la lotería y el chance. | Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Las uniones y compromisos están favorecidos. El día es perfecto para tomar decisiones importantes y ejecutar proyectos.

Números de la suerte: 16, 6 y 9.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio irradiará simpatía y carisma. Una persona del pasado deberá enfrentar la verdad, y no habrá espacio para retrocesos emocionales.

Números de la suerte: 31, 6 y 43.

Contexto: Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La comunicación fluye de manera especial. Este tránsito favorece acercamientos románticos y decisiones valientes.

Números de la suerte: 39, 4 y 25.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio entra en un ciclo de renovación. Lo viejo se deja atrás para abrir paso a nuevos caminos.

Números de la suerte: 13, 50 y 47.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones.
El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. | Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Acuario deberá evitar decisiones apresuradas y reconocer el valor de lo emocional por encima de lo material.

Números de la suerte: 39, 1 y 51.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis tendrá la oportunidad de comenzar de nuevo. Las áreas de trabajo, estudio y negocios se ven altamente favorecidas.

Números de la suerte: 20, 33 y 7.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

