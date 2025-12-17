Suerte en Navidad: números para ganar la lotería el 18 de diciembre, según Walter Mercado

Walter Mercado es uno de los referentes en cuanto a los números de la suerte en el año 2025, pues muchas personas han obtenido buenos resultados en juegos de azar al seguir sus indicaciones.

Es por esto que, sus familiares se encargan de compartir diariamente, algunas cifras y combinaciones con las que puedan tener éxito y obtener millonarios premios por medio de estas dinámicas.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El amor despierta con fuerza y trae la necesidad de dejar atrás viejos errores. Es un día propicio para comunicarse con honestidad y evitar discusiones innecesarias.

Números de suerte: 25, 13, 5.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La intuición será la mejor guía, especialmente en decisiones relacionadas con dinero y negocios. Decir la verdad traerá consecuencias.

Números de suerte: 6, 10, 4.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Las emociones estarán cambiantes, por lo que se recomienda rodearse de personas positivas y conservar el sentido del humor.

Números de suerte: 8, 10, 24.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La verdad llega y se rompen patrones del pasado. La autoconfianza le permitirá avanzar con firmeza en asuntos importantes que ha estado evitando.

Números de suerte: 8, 45, 12.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La energía de lo astros lo impulsa a luchar por los sueños. El trabajo le permitirá tener éxito financiero, incluso, podría llegar a recibir nuevas propuestas.

Números de suerte: 1, 26, 18.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Es día ideal para transformar el hogar y crear espacios de calma. La conexión espiritual será clave para el bienestar.

Números de suerte: 44, 31, 29.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Cada palabra y acción tendrá efectos a largo plazo. La organización será esencial para evitar contratiempos.

Números de suerte: 14, 3, 18.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La responsabilidad financiera se vuelve importante en su vida. El esfuerzo trabajo dará frutos y dejará una sensación de orgullo.

Números de suerte: 15, 2, 28.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Explorar nuevos caminos ampliará la visión del mundo. Las decisiones personales traerán aprendizajes valiosos.

Números de suerte: 9, 11, 50.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El perdón y la reconciliación con seres queridos serán necesarios para cerrar el año en paz.

Números de suerte: 11, 49, 33.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Sorpresas y revelaciones llegarán de forma inesperada. Algunas amistades y vínculos toman rumbos inesperados, pero favorables.

Números de suerte: 32, 7, 19.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La suerte acompañará sus proyectos y asuntos económicos. Pedir ayuda será clave para avanzar con confianza, si la necesita, no dude en solicitarla.

Números de suerte: 40, 25, 6.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.