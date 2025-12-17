Gente

Suerte en Navidad: números para ganar la lotería el 18 de diciembre, según Walter Mercado

Para el último mes del año, miles de personas sueñan con llevarse el premio mayor en loterías y juegos de azar.

Laura Camila Másmela Bernal

18 de diciembre de 2025, 1:51 a. m.
Números de la suerte para ganar la lotería en el mes de diciembre.
Números de la suerte para ganar la lotería en el mes de diciembre.

Walter Mercado es uno de los referentes en cuanto a los números de la suerte en el año 2025, pues muchas personas han obtenido buenos resultados en juegos de azar al seguir sus indicaciones.

Es por esto que, sus familiares se encargan de compartir diariamente, algunas cifras y combinaciones con las que puedan tener éxito y obtener millonarios premios por medio de estas dinámicas.

Estas son las combinaciones con las que podría ganar la lotería.
Estas son las combinaciones con las que podría ganar la lotería.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El amor despierta con fuerza y trae la necesidad de dejar atrás viejos errores. Es un día propicio para comunicarse con honestidad y evitar discusiones innecesarias.

Números de suerte: 25, 13, 5.

Desde Shakira hasta Alfredo Gutiérrez: las celebridades que vibraron con el triunfo de Junior en la Liga BetPlay 2025

Madre de B King publicó duro mensaje después de tres meses de su muerte: “Parece mentira”

Fuerte polémica por muñeco de Año Viejo con la cara de Yina Calderón que fue quemado en Bogotá

Ritual para atraer el amor en temporada navideña; estos son los pasos indispensables

Ricky Martin rompe el silencio tras la filtración de ‘foto comprometedora’: “No mienta”

Carolina Cruz destapó cómo le contó a su hijo mayor sobre la ruptura amorosa con Lincoln Palomeque: “Me quedé de una sola pieza”

Nuevos confirmados a ‘La casa de los famosos’: estarán una reconocida actriz y un exintegrante de ‘La Voz Kids’

Números de la suerte de Walter Mercado para el 17 de diciembre: podría ganar la lotería en Navidad

Predicciones de Walter Mercado: números para ganar la lotería el martes, 16 de diciembre

Números de la suerte de Walter Mercado para hoy lunes, 15 de diciembre: predicciones para los signos

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La intuición será la mejor guía, especialmente en decisiones relacionadas con dinero y negocios. Decir la verdad traerá consecuencias.

Números de suerte: 6, 10, 4.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Las emociones estarán cambiantes, por lo que se recomienda rodearse de personas positivas y conservar el sentido del humor.

Números de suerte: 8, 10, 24.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La verdad llega y se rompen patrones del pasado. La autoconfianza le permitirá avanzar con firmeza en asuntos importantes que ha estado evitando.

Números de suerte: 8, 45, 12.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La energía de lo astros lo impulsa a luchar por los sueños. El trabajo le permitirá tener éxito financiero, incluso, podría llegar a recibir nuevas propuestas.

Números de suerte: 1, 26, 18.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Es día ideal para transformar el hogar y crear espacios de calma. La conexión espiritual será clave para el bienestar.

Números de suerte: 44, 31, 29.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Cada palabra y acción tendrá efectos a largo plazo. La organización será esencial para evitar contratiempos.

Números de suerte: 14, 3, 18.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La responsabilidad financiera se vuelve importante en su vida. El esfuerzo trabajo dará frutos y dejará una sensación de orgullo.

Números de suerte: 15, 2, 28.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Explorar nuevos caminos ampliará la visión del mundo. Las decisiones personales traerán aprendizajes valiosos.

Números de suerte: 9, 11, 50.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El perdón y la reconciliación con seres queridos serán necesarios para cerrar el año en paz.

Números de suerte: 11, 49, 33.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería.
Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Sorpresas y revelaciones llegarán de forma inesperada. Algunas amistades y vínculos toman rumbos inesperados, pero favorables.

Números de suerte: 32, 7, 19.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La suerte acompañará sus proyectos y asuntos económicos. Pedir ayuda será clave para avanzar con confianza, si la necesita, no dude en solicitarla.

Números de suerte: 40, 25, 6.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

