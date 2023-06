Tarde pero llegaron: Cintia Cossio y su cuñada Carolina Gómez hacen candente trend de ‘TQG’

Atrás quedaron los rumores sobre la supuesta rivalidad que hay entre la creadora de contenido Cintia Cossio y su cuñada, la influencer Carolina Gómez, quien en este momento sostiene una relación sentimental con el modelo paisa Yeferson Cossio. Las dos luminarias de las redes sociales ya han aparecido juntas en varios videos y han declarado que las dos se estiman mucho, al punto de compartir momentos memorables en compañía.

Esta vez le mostraron a sus fanáticos uno de sus más recientes videos, con una temática que estuvo muy en tendencia más hace cuatro meses cuando la cantante Karol G estrenó su más reciente álbum Mañana será bonito, con una de las canciones más exitosas de este disco que cuenta con la colaboración de la cantante latina más importante del momento en la música mundial: Shakira.

La influencer gana millones gracias a sus cuentas de Facebook, Instagram y OnlyFans. - Foto: Foto: Instagram @soycintiacossio.

TQG es la canción que Cintia y Carolina decidieron bailar, siguiendo la coreografía que la paisa y la barranquillera realizan cuando interpretan la siguiente estrofa: “Tú te fuiste y yo me puse triple M: Más buena, más dura, más level. Volver contigo never, tú eres la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven. Y quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía”.

“Llegamos como tres meses tarde a este trend 😂😂 Pero no queríamos quedarnos sin hacerlo. Estos 25 segundos nos tomaron más de 5 horas de producción 😰”, escribió Cintia en su publicación, donde se le ve junto a Carolina con atuendos negros muy sexys que enmarcan las despampanantes figuras que las dos tienen mientras bailan con un fondo de fuego sobre una capa de arena.

Yeferson Cossio y Carolina Gómez en París. - Foto: Instagram: @carolinagomezec

Este clip ya cuenta con más de 327 mil likes y un montón de comentarios entre los que resalta el de la misma Carolina, quien no se cambia por nadie al tener la posibilidad de hacer este tipo de contenido junto a su cuñada, a quien admira y quiere son un sentimiento magno que demuestra cada vez que tiene la oportunidad.

“Amé grabar este video, se sintió lindo que todo un equipo se uniera para sacar este resultado. Doña Cintia lo hizo increíble. 🥰”, escribió Gómez, mensaje que estuvo seguido de otros comentarios como: “Muy hermosas, total… Pero es super extraño ver a Cintia hacer este tipo de contenido. Fijo fue idea de Carolina 🔥”, “Valió la pena el tiempo, nos quedó increíble esta producción 🔥📸”, “Quedaron tan hermosas 😍 la producción quedó perfecta ❤️”, “Carolina siempre con cara de angustia 😂”, “Les quedó brutal😍🔥”, “😍 que rico 🔥 🤪”.

A Cintia le han llovido muchas críticas sobre su amistad con Carolina, pues ella era una de las más cercanas a Jenn Muriel, exnovia de Yeferson Cossio. Cintia y Jenn se mostraban inseparables mientras la paisa era la novia del creador de contenido, sin embargo, cuando explotó el escándalo de la ruptura con rumores sobre una infidelidad por parte del modelo, Cintia quedó en medio y pronto fue tildada de villana.

Cintia, Gisela y Yeferson junto a su mamá. - Foto: Foto: Instagram @gisela.mc.

Muchos afirmaban que ella le había hecho “el cuarto” a su hermano para que le fuera infiel a Muriel, sin embargo, cintia ha hablado en varias ocasiones sobre el tema dejando claro que ella jamás patrocinaría una infidelidad y menos por parte de su hermano, añadiendo que por más amiga que fuera de Jenn no tenía nada que ver en su relación sentimental y que su amistad con Carolina es bajo los mismos términos de la que tuvo con Muriel.

Por el momento el clan Cossio sigue demostrando que son una familia muy unida y han recibido con la mejor actitud a la nueva integrante, quien apenas tiene 19 años y ya se postula como una de las creadoras de contenido con más potencial en el país.