Taylor Swift en Argentina: a cinco meses del show seguidores de la cantante ya se encuentran acampando

La cantante estadounidense Taylor Swift se presentará en Argentina en noviembre, su visita a ese país ha causado gran furor entre sus seguidores, tanto así que varios se encuentran acampando desde ya, y a cinco meses del concierto, con el fin de poder obtener los mejores lugares para ver a su artista. La artista se presentará en dicha nación el 9 y 10 de noviembre del año en curso.

Luego de cinco años, la intérprete volvió a las presentaciones en viva y va a visitar Argentina en medio de su gira The Eras Tour. El lunes se habilitó la preventa de las boletas y ese mismo día se vendieron las 24.000 entradas que se pusieron a la venta en una preventa exclusiva para tarjetas de crédito del Banco Patagonia.

Este martes, 6 de junio, se habilitó otra venta de boletas que se espera acaben pronto, tanto así que los seguidores de la cantante cruzan los dedos para que se abran más fechas para poder ver a su artista.

El tour comenzó el pasado mes de marzo, la artista ha recorrido gran parte de Estados Unidos, y esta será la primera vez que la cantante visita a América Latina en medio de su carrera. Estará en México el 24 de agosto, donde dará tres presentaciones, al igual que en Brasil, donde cantará el 18, 25 y 26 de noviembre.

Taylor Swift en medio de su gira The Eras Tour" el pasado 27 de mayo de 2023 en Nueva Jersey. (Photo by Kevin Mazur/TAS23/Getty Images for TAS Rights Management). - Foto: Getty Images for TAS Rights Mana

La presentación de la artista en Argentina se va a llevar a cabo en el estadio Monumental, donde varios fanáticos colocaron carpas para alojarse en el lugar a la espera de ser los primeros en entrar para ocupar los mejores puestos que les permita ver de cerca y disfrutar de las melodías que interpretará Taylor Swift.

“Es la primera vez que viene y no sé cuando va a volver. Llegamos el miércoles pasado. Estamos equipadas, tenemos carpas con aislantes, protectores”, contó una de las chicas que está acampando a la espera de la llegada de la cantante en diálogo con C5N.

Taylor Swift actúa durante su gira "The Eras Tour" el viernes 5 de mayo de 2023 en el Nissan Stadium de Nashville, Tennessee (AP Photo/George Walker IV). - Foto: AP

Debido a que faltan cinco para el concierto, las fanáticas de la artista explicaron que ya tienen coordinada la logística para turnarse la quedada en las carpas. “Vengo a dormir, a las 6 de la mañana me voy a trabajar. Pero vengo una vez cada dos semanas, hacemos rotación”.

Y agregó: “No es barato. La zona es cara, tienes las estaciones de servicio para comer. Por suerte ninguna está más de un día, nos volvemos a casa”.

La ruptura amorosa de Taylor Swift

De acuerdo con diferentes medios estadounidenses, la cantante Taylor Swift y el actor Joe Alwyn habrían terminado su relación de 6 años de duración.

Según Entertainment Tonigth, los dos artistas se separaron de manera amistosa desde hace un par de semanas. Por tal motivo, fanáticos en las redes sociales hicieron tendencia el hashtag “Ya no creo en el amor”, ya que los internautas afirman que la relación entre Swift y Alwyn era una de las más fuertes y estables dentro del mundo artístico.

Taylor Swift actúa durante su gira "The Eras Tour" el viernes 5 de mayo de 2023 en el Nissan Stadium de Nashville, Tennessee (AP Photo/George Walker IV). - Foto: AP

“Yo quiero creer que la ruptura es solo un rumor, pero también recuerdo que Joe no le ha dado like a ningún post de Taylor (cuando antes reaccionaba a los 5 segundos)”; “Taylor y Joe han roto, ya no creo en el amor”; “Sin más por decir me salgo de redes, ya no creo en el amor”, son algunos de los comentarios de los usuarios.

Por estas razones, no se ha visto a Joe Alwyn en ninguno de los conciertos que ha hecho hasta el momento la cantante estadounidense en medio de su gira The Eras Tour, donde recopila un gran número de canciones de todos sus álbumes hasta la fecha.