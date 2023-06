Taylor Swift, Tostao y Dua Lipa, estos son los estrenos musicales con los que inicia junio

El mes de mayo tuvo grandes lanzamientos musicales a nivel mundial y global como por ejemplo Where She Goes de Bad Bunny, canción que sorprendió por ser el primer sencillo en inglés del puertorriqueño. Sin embargo, al terminar el mes, varios artistas decidieron lanzar sencillos y álbumes para cerrar con broche de oro e iniciar el mes por todo lo alto. Algunos de estos cantantes son Benú, Taylor Swift, Tostao, Claire Delić y más.

Tostao y El Abogado

El cantante y compositor, reconocido a nivel internacional como uno de los integrantes de la aclamada agrupación colombiana ChocQuibTown, presentó la semana pasada su nuevo sencillo, El Abogado. Esta es una canción que invita a bailar y gozar en medio de una declaratoria sensual.

Junto a los talentos del pacífico colombiano Leysong, Buay Press y Dela King, Tostao sigue exaltando y posicionando con este tema el Ritmo Exótico, fusión de los sonidos del folclor afro-latino con el género urbano, que ha tomado mucha fuerza en la industria musical.

El Abogado pertenece al proyecto como solista de Tostao, que llevará el nombre de Exótico Pal Mundo, que apoya y proyecta a los nuevos talentos de la región pacífica colombiana; otros éxitos como Traficando Exótico y La Temperatura, hacen parte de esta importante iniciativa musical

Dua Lipa

Ejemplo de esto es Dua Lipa. La cantante británica del momento sorprendió el viernes pasado con el lanzamiento de Dance The Night, el primer sencillo de la película de Barbie dirigida por Greta Gerwing y protagonizada por Margot Robbie. Dua, también sorprendió al mundo cuando en abril apareció en el tráiler de la película como la Barbie sirena, siendo este su debut en el cine.

La canción es la que se ve a las Barbies bailar durante el segundo tráiler, y así mismo la estética del video musical está llena del sello fotográfico del filme y del mundo de Barbie. Además, el vestuario del video hace parte de la colección Versace La Vacanza, colaboración de la cantante junto con la directora creativa de la marca, Donatella Versace.

Donatella Versace y Dua Lipa lanzan su colección de verano 'La Vacanza'. - Foto: Instagram @donatella_versace

La pasarela de esta se llevó a cabo tan solo unos días antes del estreno del video, y la estética de las prendas no solo se apega a la propia de los años 2000, sino también a la de la película de Greta Gerwing. Esta verá la luz en 21 de julio en los cines a nivel mundial

Benú y su primer álbum

“Cenizas”, su primer álbum de estudio de este cantante colombiano, nace a partir de una etapa que se cierra y una nueva que está por empezar. Dentro de este álbum está la recuerdo de lo que ha sido la trayectoria de Benú durante su carrera musical, sus primeras producciones y composiciones, marcando importantes facetas de su vida, entre los temas más destacados está Doncella 2, una de las canciones con más streams en plataformas digitales.

Benú y Kapo se montan en un taxi para traerle a sus fanáticos el tema "Loto". - Foto: Benú y Kapo

“Cenizas” cuenta con nueve canciones como Kallao, Desahogo, Doncella 2, Chanel, Diamante junto a Martina la Peligrosa, Poca Tela, No Hay Na, Perreo Gomelo y Loto junto a Kapo.

12 plagios

La artista Claire Delić se presenta con una nueva apuesta musical, se trata de 12 Plagios, su debut en la industria. En este álbum, refleja todo su rango artístico, tanto su capacidad vocal, así como su habilidad de involucrar emocionalmente al escucha. El álbum es una colección que remite a lo que hace de la canción en español una de las más bellas y expresivas del mundo, llena de melancolía y matices, pues reúne canciones populares de artistas como Fito Páez, Mecano, Joaquín Sabina, Rubén Blades y más.

12 Plagios de Clair Delic - Foto: cortesía de JAQUE

Son interpretadas por Claire para contar su propia historia, los sufrimientos que ella ha vivido por el desplazamiento y la falta de comprensión en un mundo en constante cambio; así como encontrarse a ella misma a través de las lenguas que fue aprendiendo y haciendo suyas.

Taylor Swift

Taylor Swift performs during "The Eras Tour" on Friday, May 5, 2023, at Nissan Stadium in Nashville, Tenn. (AP Photo/George Walker IV) - Foto: AP

Después de anunciar que la regrabación de su tercer álbum de estudio, Speak Now, saldría el 7 de julio de este año, Taylor Swift volvió a sorprender al mundo lanzando el viernes en la noche un remix de su último trabajo discográfico Midnights. Esta nueva versión contendría los temas originales, más 4 nuevas canciones.

La primera fue el remix de Karma en compañía de la rapera estadounidense Ice Spice. Sin embargo, a sus fanáticos pareció no gustarles para nada la nueva versión, pues incluso algunos dijeron a través de Twitter “Karma Ft Ice Spice debió haberse quedado en la bóveda” (Haciendo referencia a aquellas canciones guardadas en la bóveda que Taylor lanza con cada nueva regrabación y que titula como “de la bóveda” del inglés From The Vault).

Además, lanzó una nueva versión de la canción Snow at Beach en colaboración con Lana del Rey. Esta también había sido sujeto de críticas, pues en su versión original la participación de Lana era casi nula. Swift escuchó a sus fans y en esta ocasión incluyó más a su amiga. También lanzó ofiacialmente a las plataformas de streaming, Hits Different, una canción bonus que no estaba disponible en internet.

Sin embargo, la más esperada, sin duda, fue Your Losing Me, tema que auguraba dar una explicación sobre la ruptura de la estadounidense con su novio de más de seis años, Joe Alwyn. A pesar de que la canción solo está disponible oficialmente en la versión física del disco, no tardó en ser pirateada en internet, ser subida a YouTube y convertirse en la tendencia de TikTok.

Con letras como “Yo tampoco me casaría conmigo”, “Haz algo, amor, di algo. Pierde algo, amor arriesga algo” o “todo lo que hice fue sangrar mientras intentaba ser el soldado más valiente”, la cantante dejó claro que la ruptura se dio debido a un desgaste emocional, el enfriamiento de las cosas y tal vez la espera de una propuesta de matrimonio que no llegó, o que fue rechazada. Este último tema generó gran controversia dentro de su fandom, que ahora añora más canciones que clarifiquen lo sucedido.

Sofi LaVilla

Sofi LaVillana es la primera mujer en cantar el género rancha, proveniente de San Andrés. - Foto: cortesía de JAQUE

Sofi LaVilla le da un giro a su carrera y vuelve a la escena urbana, esta vez inspirada en nada más que en el astro del fútbol, Lionel Messi. Presentó su nuevo sencillo Villota un tema pegajoso y bailable. Según cuenta, se inspiró en la frase “Qué miras bobo, anda pa allá bobo” del jugador argentino, que se viralizó en redes sociales el año pasado.

La letra de Villota habla del empoderamiento femenino, es un Reggaetón con un coro pegajoso, acompañado de sintetizadores Digitales y Bass Digital, donde los beats le dan el toque perfecto a la canción en su sonido. La composición estuvo a cargo de SheldonSjögreen y la producción de MashB3at.