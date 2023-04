Taylor Swift y Joe Alwyn habrían terminado su relación, luego de seis años juntos

De acuerdo con diferentes medios de comunicación de los Estados Unidos, la cantante Taylor Swift y el actor Joe Alwyn habrían terminado su relación de 6 años de duración.

Según Entertainment Tonigth, los dos artistas se separaron de forma amistosa desde hace un par de semanas. Por tal motivo, fanáticos en las redes sociales hicieron tendencia el hashtag “Ya no creo en el amor”, ya que los internautas afirman que la relación entre Swift y Alwyn era una de las más fuertes y estables dentro del mundo artístico.

“Yo quiero creer que la ruptura es solo un rumor, pero también recuerdo que Joe no le ha dado like a ningún post de Taylor (cuando antes reaccionaba a los 5 segundos)”, “Taylor y Joe han roto, ya no creo en el amor”, “Sin más por decir me salgo de redes, ya no creo en el amor”, son algunos de los comentarios de los usuarios.

Taylor Swift en los Grammy 2023 en Los Ángeles. Foto: Getty Images - Jeff Kravitz. - Foto: Foto: Getty Images - Jeff Kravitz.

También se dio a conocer que, por estas razones, no se ha visto a Joe Alwyn en ninguno de los conciertos que hasta el momento ha otorgado la cantante estadounidense en su gira The Eras Tour, donde recopila un gran número de canciones de todos sus álbumes hasta la fecha.

Los conciertos han tenido una duración de más de 3 horas, tiempo suficiente para interpretar más de 40 canciones. Swift en sus presentaciones logra tener 13 cambios de vestuario y una gran cantidad de escenografía. Asimismo, se espera que Latinoamérica haga parte de este importante tour, ya que muchos fanáticos esperan verla cantar ‘Shake It Off’ o ‘Blank Space’.

Cabe mencionar que desde el inicio de la relación, los artistas intentaron mantener un perfil bajo; no obstante, con las canciones de Swift quedó demostrado el amor hacia Alwyn.

La primera canción fue ‘...Ready For It?’; la interprete documentó el inicio de su relación. La siguiente canción fue ‘Delicate’, la cual es catalogada como una de sus canciones más románticas de su repertorio y que dedicó a Alwyn cuando se estaban conociendo.

En la lista de canciones también se encuentra ‘Lover’, donde asegura que, encontró su “otra mitad”, además se la dedicó en uno de sus aniversarios. Por último, se encuentra ‘Daylight’, canción donde retrata el amor verdadero y luego de sufrir grandes decepciones.

Taylor Swift entre los 500 líderes más influyentes

La cantante estadounidense Taylor Swift, el cineasta mexicano Guillermo del Toro y el productor español Jaume Roures están entre los 500 líderes más influyentes del mundo audiovisual, según la lista anual que publica la revista estadounidense Variety.

Este año por primera vez entran en ese listado la actriz cubano-española Ana de Armas y Javier Bardají, consejero delegado de Atresmedia. También figura el presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, que repite al igual que Roures.

Ana de Armas en la producción James Bond. - Foto: Nicola Dove © 2019 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.

El listado recoge desde cantantes como Beyoncé, Bad Bunny y Rihanna hasta cineastas como James Cameron, Martin Scorsese y Steven Spielberg. Además de empresarios como el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el presidente de la plataforma Hulu, Joe Earley, quien aparece por primera vez.

Otros nombres nuevos entre los 500 más influyentes según Variety son el de Olivia Wilde, por dirigir Don’t Worry Darling, y el protagonista de esa misma película, Harry Styles.

Los actores Miles Teller por el filme Top Gun: Maverick y Jessica Chastain, que ganó su primer Óscar por Los ojos de Tammy Faye, también son nuevos en esta relación, al igual que el jugador de fútbol americano Tom Brady, que ahora produce la película 80 for Brady con fecha para 2023.

Jessica Chastain, actriz estadounidense. - Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Siguen siendo líderes la tiktoker Charli D’Amelio y las celebridades Kim Kardashian y Kylie Jenner, cuya madre, Kris Jenner, también entra en el “top” por primera vez.