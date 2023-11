Tito Nieves: “Si no se les da oportunidad a los nuevos exponentes, la salsa desaparecerá”; el cantante se confiesa en SEMANA

Tito Nieves (T.N): En cada rincón de Colombia la gente es maravillosa. Cada vez que me presento en este país, me queda la misma sensación: la calidez de la gente, el cariño con el que reciben a los artistas y su música. Me gusta el Caribe colombiano. Llevo 44 años viniendo a Colombia y no solo a las ciudades grandes, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, sino a la más profunda, regiones como Chocó y Buenaventura. Eso es lo bello de la música, la política separa países, la música nos acerca y une corazones.

(T.N): Cuando comencé a venir a este país, en la época del Conjunto Clásico, hacíamos una gira de un mes entero. Nos presentábamos en muchas ciudades. Eso me da mucha nostalgia. Es que cuando uno pasa de los 60 años vive más de los recuerdos. Colombia para mi significa mucho porque fue el primer país internacional que visité. Vine a saber lo que era un pasaporte cuando viajé a Colombia, que fue el primer país que me abrazó. Y ese abrazo aún lo siento 44 años después.

(T.N): El Héctor Lavoe musical todos lo conocen. Yo tuve privilegio de conocer al Héctor Lavoe más personal. Él era mi vecino en Puerto Rico y me dio el voto de confianza para hacer mi carrera como solista en el año 1978. Él fue como mi hermano mayor. Lo triste y más impactante de su historia fue cómo lo consumió el vicio. Y, aún así, ha sido al único cantante salsero que le han hecho una película en Hollywood, interpretada por Marc Anthony y Jennifer López. Y creo que esa película no se disparó mucho entre los fanáticos de Lavoe porque la historia se centró en sus fallas personales. Y él, más allá de eso, fue un tremendo ser humano. Y yo tuve el privilegio de conocer a ese maravilloso ser.

(T.N): Vio mi ambición, mi voz, mi talento. Imagínate esto: yo estaba en mi casa, en el año 1973, contemplando una carátula de Héctor Lavoe y Willie Colón. Y en el 78 ya estoy cantando con Lavoe. Es una cosa indescriptible y me llena de emoción siquiera recordarlo. En mi casa conservo un billete de un dólar con unas palabras de Lavoe: ‘Guárdalo como el regalo de un hermano y nunca te verás pelado’. Héctor para mi sigue siendo un ídolo. Fui a su casa a comer, cuando estaba casado con Puchi, conocí a sus hijos. Y cuando voy a Puerto Rico, me saludo con su hermana, Priscila. Además, mantengo comunicación con su hija y sus nietas.

(T.N): Es verdad. Grabé con Nicky Jam hace 18 años, con Héctor el Father, Tito, el Bambino. Es que todos los reguetoneros han sido salseros, se criaron con salsa y la respetan y valoran por eso. Maluma me abraza, y su papá es seguidor mío. El papá de Karol G es salsero. Ahora, cuando he hecho esas colaboraciones no es que me ponga a cantar reguetón, eso no es lo mío. Cada uno en lo suyo.