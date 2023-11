¿Todo era mentira? Seguidores de Epa Colombia notaron algo “raro” en el embarazo de la ‘influencer’

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como la Epa Colombia, es una influencer que da mucho de qué hablar, y en esta oportunidad despertó la curiosidad de sus seguidores sobre su embarazo, pues se le vio en sus redes sociales alistándose para ir al concierto de RBD, y los internautas se fijaron en su ´pancita´ que no es de una mujer embrazada.

Lo anterior se da porque hace un mes la influenciadora reveló en su cuenta de Instagram que tenía, para esa época, 12 semanas de embarazo. Es decir, que Epa Colombia debería tener entre 15 y 17 semanas, lo que significaría cuatro meses de embarazo, y este debería ser más notorio.

“Amiga me han dicho: ´hay tienes cuatro meses y no tienes nada de barriga´. Yo sí estoy embarazada, pero no me ha salido barriguita, porque todos los cuerpos son diferentes, y yo soy flaca, desde chiquita he sido flaca, si me sale bien y si no también”, fue la respuesta de Epa Colombia a quienes le preguntan constantemente por su barriguita de embarazada.

Es más, esta no es la primera vez que ella habla sobre el tema, pues hace unos días, en compañía de su novia Karol Samantha, quien no la desampara en ninguna actividad del día, dijo: “¿Cierto amor que tú también estás esperando que me salga pancita? Es que como yo tenía dos lipos… Uy amiga, yo era bien pegada, pero contra los músculos y los huesos… Bien flaca, super pero super flaca”, declaró la empresaria, dejando claro que gracias a sus procedimientos estéticos realizados hace años, es que no se le ha visto un embarazo voluminoso.

Epa Colombia la ha pasado muy mal durante su embarazo

La creadora de contenido digital reveló por medio de sus historias que ha sufrido de varios malestares durante sus primeros meses de gestación, siendo el principal, las ganas que tiene de vomitar a lo largo del día, pues en algunas ocasiones suele ser incontrolable, situación que le genera altos niveles de incomodidad.

Epa Colombia había confirmado que sería madre. | Foto: Instagram @epa_colombia

Asimismo, dijo: “¿Qué cambios he tenido físicamente? Físicamente, todos los productos de la cara se me reabsorbieron, o sea, el producto de acá se me reabsorbió (en las mejillas), el mentón se me reabsorbió, solo me queda el implante. Los senos me han crecido demasiado, las venas se me brotaron todas, los pitones se me pusieron negros. Ya le muestro amiga”.

Luego de quitarse un saco a cuadros, para quedarse en sostén y mostrar a sus seguidores los cambios en los senos, Epa Colombia también manifestó que ya se le está viendo la “barriguita” producto del embarazo. Sin embargo, afirmó que ha adelgazado y que luce demacrada.

“Las t*tas me crecieron el doble, tengo todas las venas salidas, amiga. Mire. Mi barriguita, pues, ya se ve un poquito, ustedes no la ven, pero yo sí la veo. Me salió una línea que siempre sale acá (en el abdomen). Me está saliendo como carnita (risita). No, me he enflacado, como te digo, estoy como descachalandrada, como demacrada”, agregó la también empresaria de keratinas.