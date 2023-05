Tom Cruise, Lionel Ritchie, Winnie Pooh y Andrea Bocelli: las estrellas que se verán en concierto de coronación de Carlos III

Todo está listo para una de las veladas que más expectativa han suscitado en el marco de los festejos por la coronación de Carlos en el Reino Unido: el concierto en el Castillo de Windsor, que por primera vez será escenario de un espectáculo de esta índole.

En la casa real británica se han vuelto tradición estas grandes presentaciones en sus conmemoraciones, aunque esta vez, dada la premura de los preparativos, hubo dificultades para reclutar a las estrellas top que el rey Carlos quería tener en el castillo, que es la sede real en uso más antigua del mundo, pues data del siglo XI.

El concierto se inicia a las 8:00 de la noche (hora de Londres) de este domingo y seguirá a las fiestas del Gran Almuerzo de Coronación que se adelanta a estas horas en las calles de todo el país.

Los asistentes no tuvieron que comprar los 10.000 tiquetes, sino que se asignaron por sorteo, aunque también se repartieron boletas a decenas de voluntarios o directores de organizaciones benéficas o empleados de instituciones públicas como el NHS, servicio nacional de salud, que atraviesa por una grave crisis.

Entre las estrellas que han causado más sensación se encuentra Lionel Ritchie, gloria de la música de los años ochenta, quien solo días antes era noticia de primera plana en la prensa del corazón por la fastuosa boda de una de sus hijas, Sofía.

Katy Perry en la Abadía de Westminster durante la coronación del rey Carlos III en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023. - Foto: AP

El pop también estará representado por Katy Perry, quien comparte cartel con Gary Barlow, Paloma Faith, Olly Murs, Nicole Scherzinger y la nigeriana Tiwa Savage, entre otros.

Pero no todo será música moderna en este show que tendrá como presentador a Hugh Bonneville, conocido por haber protagonizado la serie Downton Abbey. También cantarán Andrea Bocelli, uno de los más famosos intérpretes de música lírica, y el galés Bryn Terfel.

Dado que el rey es una gran amante del teatro (fue actor en sus días de universitario) y, en especial, de William Shakespeare, el programa incluye una performance que mezclará varias artes, como la ópera, el ballet, la música, las artes visuales y el drama, basado en extractos del célebre dramaturgo creador de Romeo y Julieta. Para ello, el rey invitó a artistas de instituciones como The Royal Ballet, The Royal Opera o The Royal College of Art.

Tom Cruise participará con un mensaje al rey, con quien ha trabajado en causas benéficas. - Foto: Agencia AFP

No podrá faltar la nota de glamur de Hollywood con los videomensajes que se proyectarán de artistas de la talla de Tom Cruise, Joan Collins, la inolvidable Alexis Carrington de Dinastía y quien es británica, al igual que Tom Jones y el aventurero profesional Bear Grylls.

De las fiestas del Jubileo de Platino de Isabel II, poco antes de su muerte el año pasado, quedó el recuerdo de su sketch con el Oso Paddington, un conocido personaje infantil. Pues bien, ahora será Winnie Pooh quien le dé esa nota graciosa al concierto en Windsor.

Uno de los grandes mensajes del rey en su coronación este sábado es su deseo de reflejar la diversidad del Reino Unido. Por eso, ordenó para este concierto la convocatoria del Coro de la Coronación, conformado por unos 300 cantantes provenientes de los contextos más variados.

Por supuesto, el rey asistirá con la reina Camila. De acuerdo con la prensa británica, se espera además la asistencia de su hijo, el príncipe William, príncipe de Gales y heredero al trono, junto con su esposa, Kate Middleton; su hermano, el duque de Edimburgo, junto con su esposa Sophie; su hermana Ana, princesa real, con su esposo Tim Laurence.