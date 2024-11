Tragedia: Influencers murieron ahogadas por negarse a llevar el chaleco salvavidas porque “arruinaban las selfies”

De acuerdo con medios locales, las dos mujeres tuvieron una lujosa fiesta en San Pablo y, posteriormente, decidieron embarcarse en una nueva aventura que las llevaría a la costa junto con otras cuatro personas. El capitán de la embarcación explicó que solo tenía cupo para llevar a cuatro pasajeros, algo que les explicó a las dos mujeres, ellas no vieron ningún riesgo y él decidió acceder a llevarlas.

La embarcación emprendió el viaje, pero lastimosamente la lancha no aguantó las olas, el agua terminó inundándola y los ocupantes cayeron, por lo que las dos mujeres llevaron la peor parte debido a que no llevaban los elementos de protección. El capitán, según le explicó a las autoridades, intentó hacer su mayor esfuerzo para salvar a todas las personas, pero lastimosamente no fue posible.