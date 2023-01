Un ancianato entero bailó a ritmo Shakira en España: a Piqué le hicieron ‘pistolita’, lo mandaron a llorar y le salpicaron agua

Probablemente finalizará enero y Shakira continuará siendo la sensación por la Music Session junto a Bizarrap, lanzada una semana atrás; así lo dejan en evidencia las manifestaciones de apoyo a la artista colombiana día tras día en redes sociales. Además de sus connacionales y las mujeres que de primera mano saben lo que es sufrir una traición, un grupo de adultos mayores de un hogar geriátrico en España le demostró su gusto por la canción.

La barranquillera hizo eco de un video publicado en las redes sociales por el Centro de Día Luz de Luna, ubicado en San Martín del Pino, en Santander (España), en el que las personas de la tercera edad se ven bailando el éxito musical en el que ella lanza dardos al exfutbolista Gerard Pique y su pareja actual, Clara Chía.

Clara Chía y Piqué destaparon su noviazgo en agosto pasado. Desde entonces el acoso de la prensa y de los ‘shakilovers’ en redes sociales ha sido un dolor de cabeza para la pareja. - Foto: getty images

En el clip, se ve a una mujer imitando a Shakira frente al micrófono en el estudio del argentino Bizarrap, famoso en todo el mundo con tan solo 24 años de edad, pero también a otra residente del hogar geriátrico en la que se ve mandando al exjugador del Barcelona FC a llorar.

Shakira, en el estudio de Bizarrap. - Foto: Captura de pantalla

Una de las escenas de la grabación que más llama la atención es la de un anciano haciéndolo ´pistolita’ a Piqué, mientras su compañero, con una mano en un vaso de agua, hace referencia al apartado “Perdón que te sal... pique” de la canción Incluso el personal de salud del Centro Día Luz de Luna uniéndose al baile.

Entre los comentarios más populares a la publicación en Instagram, que suma más de 5.600 me gusta, sobresalen: “Me encantó el señor con el vaso de agua”; “los publico Shakira, la verdad quedó genial disfruté mucho el vídeo” y “bellos todos, este es el verdadero valor de la inclusión”.

Un trend y el challenge oficial de la canción

Apenas dos días atrás, la artista barranquillera publicó una historia en Instagram en la que se ve a un grupo de tiktokers dejando un tutorial para aprender a bailar el éxito musical, por lo que algunos especularon que se trataría de la coreografía oficial.

El video fue compartido por el productor de contenido Sergio Poveda, que suma cerca de un millón y medio de seguidores en TikTok, y generó todo tipo de comentarios. Entre ellos, sobresalen: “Clara-mente lo vemos más viable ahora”, comentó uno de los usuarios de esa red social”; “Claramente Shakira lo usará en algún concierto que haga. Ta buenísimo”, y “felicidades, Shakira te subió en Instagram”.

Sin embargo, solo hasta este miércoles la colombiana publicó coreografía o ‘challenge’ oficial de su éxito musical, que suma más de 149 millones de reproducciones en YouTube,

Shakira compartió a través de sus redes sociales uno a uno los pasos que creó exclusivamente para su canción junto a Bizarrap y ha dejado a más de uno con la boca abierta, pues escogió un párrafo especial de la letra.

"Yo solo hago música perdón que te salpique”, uno de los fragmentos más recordados de la canción de Shakira junto a Bizarrap. - Foto: King League

“Esto es pa’ que te mortifique

Mastique y trague, trague y mastique

Yo, contigo, ya no regreso ni que me llores ni me supliquе'

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música perdón que te salpique”

Misma frase que se dijo habría sido la discordia entre Gerard Piqué y Clara Chía, ya que la joven se había dado cuenta de que el exfutbolista pidió “cacao”.

La coreografía tiene aproximadamente 10 pasos donde se ve a la colombiana haciéndolos con tres mujeres más. Los pasos los tomó de las integrantes de un grupo de danza llamado Bella Dose, quienes ya habían hecho varios videos pidiendo etiquetar a Shakira para que bailara con su estilo y ritmo.