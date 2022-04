Un divorcio millonario: ¿Will Smith y Jada Pinkett se separan?

Después del penoso incidente que protagonizó el actor Will Smith durante la entrega número 94 de los Premios Óscar, cuando subió al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles para agredir a su colega Chris Rock, tras emitir una broma sobre el aspecto físico de su esposa, su matrimonio quedó en crisis.

Además de que esta bochornosa acción ha tenido un gran impacto en la carrera del famoso actor, ocasionando que fuera vetado durante diez años por la Academia y perder una serie de proyectos, la situación al parecer también ha escalado a un nivel bastante personal causando un conflicto en la pareja.

Si bien recientemente comenzaron los rumores de un posible divorcio entre Jada Pinkett Smith y Will Smith, el pasado 20 de abril, Jada Pinkett rompió el silencio con un mensaje durante el estreno de la quinta temporada de Red Table Talks, su programa en el que habló sobre su esposo y sus hijos.

“Teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, la familia Smith se ha centrado en la curación profunda”, indicó Jada Pinkett-Smith.

A pesar de no dar más detalles, recientemente se reveló que Will Smith fue visto en la India para emprender un viaje espiritual tras lo sucedido en los Premios Óscar.

No obstante, la revista Heat Magazine y otros medios internacionales indican que desde la entrega de los Premios Óscar las tensiones entre Jada Pinkett Smith y Will Smith han sido muy evidentes.

Según los reportes, Jada y Will han atravesado por varios problemas durante muchos años, comparten poco y apenas se dirigen la palabra, motivos suficientes por los que se sigue especulando en una posible separación.

Por otro lado, Pinkett dijo que no estaba enojada con Will, pero desearía que no hubiera agredido físicamente al comediante. “Fue en el calor del momento y fue él quien reaccionó de forma exagerada. Ambos coincidimos en que él reaccionó de forma exagerada”, le dijo una fuente a la revista Us Weekly.

¿Divorcio millonario?

Según los datos, si se separan, Pinkett Smith tendría derecho al 50 % de la fortuna del actor, la cual superaría los 350 millones de dólares, esto en base a la ley de California, EE. UU.

De acuerdo con el portal especializado Celebrity Net Worth, a lo largo de su trayectoria artística, Will Smith ha acumulado dicha fortuna, mientras que -por su parte- se estima que Jada Pinkett acumula 47 millones de dólares, aproximadamente.

Ahora bien, en caso de confirmarse su ruptura y tomando en cuenta las leyes de California, la actriz tendría derecho a recibir la mitad de la fortuna del protagonista de MIB, convirtiéndose en uno de los divorcios más intensos en la historia del mundo del espectáculo e incluso podría prolongarse más que el divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie.

Por si fuera poco, los medios internacionales recalcaron que Jada Pinkett confesó que nunca quiso casarse con Smith y que todo se dio debido a un embarazo no deseado.

“Estaba bajo mucha presión, siendo una joven actriz y estando embarazada. No sabía qué hacer, pero lo único que sabía era que nunca quería estar casada”, confesó la actriz en uno de los episodios del programa Red Table Talk, publicado el pasado 22 de octubre de 2018.

¿Sería entonces este divorcio el verdadero fin de Smith? Tras recopilar varios datos, los medios internacionales se inclinan a que la pareja podría protagonizar otro escándalo mediático en los próximos meses y que concluiría en una separación con dificultades.