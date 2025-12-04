El concierto Ciudad Primavera transformó a Medellín el sábado 29 de noviembre en el escenario más importante del regueton colombiano, genero que ha conquistado a fanáticos en el mundo.

Durante casi siete horas, J Balvin brindó un show descomunal que reunió a 26 artistas internacionales, convirtiendo la noche en un hecho histórico para el género urbano.

Sobre el escenario caminaron figuras de peso pesado como 50 Cent, Maluma, Feid, Yandel, DJ Snake, Chencho Corleone, Nio García, Eladio Carrión, además de otros invitados que encendieron al público, entre ellos Daddy Yankee.

Escena del show con ambos cantantes sobre el escenario. | Foto: Redes sociales

Sorpresa que dejó en llanto a J Balvin durante concierto en Medellín

Hubo varios momentos del concierto que conquistaron a los asistentes, pero el estadio Atanasio Girardot se alzó al unísono en gritos cuando en las diferentes pantallas apareció un video de Valentina Ferrer (pareja de Balvin) y su hijo, Río, dándole a él unas palabras de aliento para su gran noche.

Además, Valentina le recalcó que si bien no podían estar junto a él en ese momento, lo amaban y lo esperaban en casa con los brazos abiertos.

“Papá, mucha suerte. Te amamos mucho, te extrañamos, quisiéramos estar ahí, pero obviamente ya mucha gente sabe por qué no se pudo. No voy a llorar, pero acá tu superhéroe te espera, decile, te amamos, papá. Rompe, disfruten y me tomaré algo para disfrutarlos, me voy a trabajar. ¿Rio, you ready? Nos fuimos", dijo Valentina en el video, mientras Balvin observada arrodillado con las lágrimas corriendo por su rostro.

Este momento fue tan especial para el cantante paisa que lo publicó en sus redes sociales. Si bien fue claro en mencionar que su pareja y su hijo le hicieron falta, también señaló que su gente le dejó claro que la familia también está en su tierra, en casa.

“Aunque mi familia estaba lejos. Medellín me demostró que la familia también está aquí en casa”, escribió Balvin.

En el mismo post, Ferrer comentó: “Omg voy a llorar de nuevo Dios. Ojalá podamos ir a Bogotá”, dejando claro que el cantante tiene una nueva presentación en su país, pero esta vez en la capital, el próximo sábado 13 de diciembre.

Con el ánimo de ser aún más especial, Valentina dedicó también una publicación en la que mostró el orgullo que siente por ver que los dos lograron lo que tanto querían: una familia.

“No ha sido sencillo, pero construimos lo que siempre imaginamos: una familia unida. Con amor seguimos creciendo, apoyándonos aún cuando la vida no nos deja estar tan cerca. Sabes que siempre estamos pendientes de todo. Te amamos muchísimo, y por acá te estamos esperando”, escribió Valentina en el post.

¿Por qué Valentina Ferrer no fue al concierto de J Balvin en Medellín?

Muchas personas se preguntaron en su momento la razón del porqué Valentina y Río no pudieron acompañar a Balvin durante el concierto, que es un momento especial en su carrera.