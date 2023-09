Vergonzoso: no perdonan a mujer que dijo que ‘Cien años de soledad’ la escribió el cantante Nelson Velásquez, en vez de Gabo

Asimismo, en el viral fragmento audiovisual es posible observar que la mayoría no pudo contener la risa tras la particular respuesta de la señora, quien se fue al final de la fila para seguir concursando.

Por su parte, los internautas también terminaron escribiendo comentarios como: “Cuando escucho la canción me acuerdo del libro de Gabriel y cuando estoy en el libro me acuerdo de la canción jajaja”; “No le veo fallo a su lógica”; “Deberían darle el mercado, solo por hacernos reír 😆”; “Tan bellas obras que tiene el gran escritor colombiano y que no sepa ese gran legado que dejó”; “Es muy gracioso, pero muy lamentable la ignorancia de nuestro pueblo”; “Da rabia y risa”; “Lo he visto mil veces y no lo supero”, se lee en Instagram.