Video | Claudia Bahamón vivió particular situación con su ojo; su hijo se burló

Claudia Bahamón se ubicó como una de las presentadoras colombianas más famosas de la televisión debido a su extensa trayectoria en los medios y el papel que marcó en MasterChef Celebrity durante varios años. La también modelo conquistó y enamoró al público con su personalidad, sus ocurrencias, su belleza y los contenidos que suele publicar en redes sociales, en las que interactúa y cuenta detalles de su día a día.

La también modelo suele compartir situaciones que atraviesa en su trabajo, en sus proyectos y en las actividades diarias, por lo que sus fieles seguidores suelen interesarse en cómo se encuentra siempre. La celebridad se muestra al natural, divierte con sus comentarios y deja a la vista la buena relación que tiene con su familia.

Recientemente, Claudia Bahamón llamó la atención de los curiosos con un particular momento que vivió en compañía de su hijo, Samuel Brand, con quien iba en un auto. La presentadora de entretenimiento comenzó a grabar una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram, cuando tuvo un “problemita” con uno de sus ojos.

Según quedó registrado en un contenido del perfil, Bahamón se disponía a hablar sobre un lío que estaba atravesando un conocido, cuando uno de sus ojos se cerró solo. La modelo se sorprendió y comentó sobre este detalle, reflejando lo asombrada que estaba al ver la reacción de su cuerpo.

“Ay, se me cerró este ojo solito. Ay, no sé, como que está lento. Mira, ¿te diste cuenta?”, dijo, preguntándole a su hijo, quien no evitó también sorprenderse.

Al tener esta sensación, Claudia Bahamón se frotó el ojo y con un dedo se sostuvo el párpado, bromeando al respecto y continuando con el anuncio que estaba dando.

“Ojo, a propósito del ojo. No te burles de mí”, dijo en el contenido, donde le pidió a su hijo que no se burlara al respecto, mostrando lo gracioso que eran para ambos este “problema”.

La presentadora tomó con humor esta situación. - Foto: Captura de pantalla Instagram @claudiabahamon

Claudia Bahamón compartió una reflexión íntima e inesperada sobre la muerte

Aunque en el pasado la huilense llamó la atención con diversas publicaciones, mensajes y reflexiones sobre la vida, la salud, el planeta y el estilo de vida, recientemente despertó curiosidad con un particular texto que subió a su cuenta oficial de Instagram. La colombiana se enfocó en una pregunta sobre la muerte y lanzó diversas palabras que dejaron a más de uno pensativo.

De acuerdo con lo que se observó en el perfil de Claudia Bahamón, una historia se enfocó sobre este pesado tema y, aunque pareció escalofriante, fue directo a la creencia que tenía sobre lo que sucedía al perder la vida. La famosa no dudó en expresar su posición y expresar que todo hacía parte del destino.

“¿Cómo te imaginas la vida después de la muerte?”, escribió en la casilla de preguntas, abriéndole paso a sus seguidores para que interactuaran con ella.

Antes de disponerse a leer a los curiosos, Bahamón dio a entender que la muerte era también un paso para celebrar, un cambio que se daba, el final de las cosas materiales y al mismo tiempo no era nada. El texto fue un pensamiento que rondó en la cabeza de la celebridad, llegando a cuestionarse qué significaba este acontecimiento realmente.

“He tenido muchas conversaciones conmigo misma de lo que, para mí, es la muerte, que es el destino de todos nosotros los seres vivos. Que es el grado de la vida, que es la celebración a la existencia, que es el fin de lo material, que es nada y es todo”, escribió.

Para finalizar este mensaje, Claudia Bahamón manifestó que todos los seres sabían que era algo que debía pasar en algún momento, pero el misterio estaba en lo que sucedería una vez se cruce el plano terrenal.

“Todo lo material debe, en algún momento, perder ese estado. Todos conocemos racionalmente esa verdad, pero lo que nos espera, al dejar este plano, es un misterio”, agregó.