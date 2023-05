Video: Epa Colombia tuvo experiencia “cercana a la muerte” practicando deportes extremos

Epa Colombia se ha caracterizado por ser una de las influencers que más da de qué hablar con su contenido y algunos detalles de su vida privada. Desde que se dio a conocer en el marco del Mundial Brasil 2014 con su característico canto “eh eh epa Colombia” apoyando la Selección Tricolor, ha sido tema de conversación entre los cibernautas y hoy en día, que ya es toda una empresaria, sigue generando controversia con sus aventuras.

La última que realizó tuvo un tinte “extremo” y todo porque Daneidy Barrera, nombre de pila de la influencer, decidió invitar a algunos de sus amigos a practicar rafting, un deporte que consiste en navegar en una balsa neumática especial por ríos caudalosos que exigen una pericia enorme para mantenerse a flote y poder esquivar todos los obstáculos que la misma corriente va poniendo al frente.

DANEIDY BARRERA ROJAS EPA COLOMBIA BOGOTA MARZO 21 DE 2023 FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ POVEDA - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Daneidy y sus amigos estaban muy contentos navegando en compañía de su respectivo instructor, sin embargo, en uno de los rápidos embistieron de frente a una de las “olas” que se formaron en el torrente fluvial y la balsa se llenó de agua y luego se volcó, dejando a todos los ocupantes nadando alrededor de la balsa, que gracias al experto a bordo logró volver a estar en posición para emprender el rescate.

Foto: Instagram @epa_kera1000k. - Foto: Foto: Instagram @epa_kera1000k.

La primera en ser salvada fue la influencer, quien con una notoria expresión de angustia y confusión logró ser subida a la balsa para ponerse a salvo. Luego se procedió a rescatar a una de sus amigas, quien casi no logra ponerse a salvo, y finalmente el último ocupante logró agarrar el bote y con ayuda del instructor terminó sobre la embarcación recuperando el aliento.

Aunque la experiencia solo duró unos minutos, para la empresaria de las keratinas y sus amigos pareció toda una eternidad, en la que vieron pasar su vida por sus mentes y sintieron que iba a ser lo último que harían en su vida, pues la corriente estaba muy fuerte y si no se tiene precaución es fácil perder la batalla contra el agua.

Foto: Instagram @epa_kera100k. - Foto: Foto: Instagram @epa_kera100k.

“Amiga, te quería decir que Dios me ha dado miles de oportunidades… Fue una adrenalina… Hoy viví una de las experiencias más inolvidables de mi vida, Sentí pánico y al mismo tiempo mucha adrenalina, sentí cómo me ahoga y perdí la noción… Pero me siento feliz de poder decir ‘lo viví’ y a gorda nunca se murió”, mencionó Epa en su cuenta alterna de keratinas en Instagram.

Por el momento a Epa solo se le ve una lesión en un dedo tal como dejó ver mientras grababa sus historias. Por otro lado, la amiga que la acompañaba también relató que sintió “morir” en dicha experiencia, pues fue tanto el miedo que casi no logra reaccionar para ayudar al guía a que la sacaran del agua. Aún así, las dos están felices de poder contar la historia.

Todo esto sucedió luego de que la empresaria y DJ visitara un hogar de adultos mayores y compartiera con ellos toda una tarde de esparcimiento, en la que no solo charlo con ellos, sino que los puso a bailar, cantar, disfrutaron de una comida especial y la misma Barrera se conmovió al ver el estado de abandono en el que estaban algunos de los “abuelitos”, por eso decidió decirle a sus más de 5.1 millones de seguidores que por favor cuiden a sus padres, “porque ellos ya te cuidaron a ti lo suficiente”.

Por el momento Daneidy sigue haciendo sus travesuras en compañía de sus secuaces, mientras continúa en el proceso de la búsqueda de su maternidad, tal como lo anunció hace un par de semanas, pues quiere cumplir el deseo de ser madre a través del proceso de inseminación artificial, que adelanta con una empresa estadounidense experta en el tema.