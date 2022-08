Video: la profesora que se hizo viral por cuidar a la bebé de una de sus estudiantes

Esta semana se conoció a través de redes sociales un video en el que una profesora universitaria, en un gesto de empatía, cargó al bebé de una de sus estudiantes para que esta se pueda concentrar en la clase.

La publicación, que fue realizada por una de las compañeras de clase, en su cuenta de Twitter ya alcanza más 62 mil ‘me gusta’, cinco mil retweets y se ha replicado con comentarios en más de mil ocasiones.

Y no es para menos, pues el acto de buena fe sorprendió a más de uno. La docente Karol Viviana Vega, de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga, dio un ejemplo de empatía para aquellos docentes que le ponen trabas a sus estudiantes cuando no tienen con quién dejar a sus hijos y deciden llevarlos al aula de clases.

mi profe de procesal civil cuidando el hijo de una estudiante para que pueda prestar atención a clase. Un gran ejemplo de empatia y de superación. ❤ pic.twitter.com/oDvvuM7NYa — madrid (@blancaquinteroa) August 24, 2022

En redes sociales, algunos usuarios han puesto en manifiesto la necesidad de que en varios establecimientos se instalen guarderías en sus recintos.

“Mi profe de procesal civil cuidando el hijo de una estudiante para que pueda prestar atención a clase. Un gran ejemplo de empatía y de superación”, escribió la alumna que compartió inicialmente el clip de ocho segundos, el cual se ha reproducido en más de dos millones de veces.

Reacciones

Varios twitteros reaccionaron al noble gesto de la docente y expresaron su admiración hacia ella. Uno de ellos escribió: “la profesora con ese gesto tan valioso, actúa como un maravilloso ser humano, en toda la extensión de la palabra”.

Un hombre que se identificó como docente relató que vivió una experiencia similar con una de sus estudiantes en bachillerato. “En el 2021 me tocó cargar varias veces al niño de una de mis estudiantes de bachillerato para que pudiera trabajar la mamá en las tareas en clase, lo más bonito es que me decía ‘tata”, expresó el hombre.

“Karol Vega siempre distinguiéndose por su calidad humana. Sin olvidar la gran profesional que es”, comentó otro de los usuarios que reconoció a la educadora.

“Mis respetos para esa profe”. “Esa es una profe de verdad. Levantará a estudiantes muy buenos”, son otros de los mensajes que dejaron las personas en la publicación viral.

Además, en pocas horas, la institución de educación superior a la que pertenece la profesional también se refirió al hecho, destacando su labor. “La docente Karol Viviana Vega de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, gracias por formar en solidaridad y empatía desde el ejemplo”, escribieron.

La docente Karol Viviana Vega de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, gracias por formar en solidaridad y empatía desde el ejemplo #OrgullosamenteUPB #UPBconSentidoHumano https://t.co/4FgjGMg28w — UPBBGA (@UPBBGA) August 26, 2022

Otras experiencias

Varias mujeres también se refirieron a la situación que ellas vivieron y que no fue muy agradable, debido a que recibieron tratos denigrantes por parte de sus docentes.

Una usuaria llamada Johana Bula refirió su caso: “a mí que en una clase de sábado en la mañana ni siquiera me permitieron entrar con mi hija a la universidad y eso que ella tenía 7 años (no tenía quién la cuidara y no quería perder clase). Por más gente como esa profesora ¡ejemplo!”.

El docente Dorian Olave expresó que era necesario que las universidades se replanteen este tema y abran espacios para los hijos de sus estudiantes. “Siempre en mis clases son bienvenidos los hijos de mis alumnos, siempre pensé que en la universidades debería abrirse un espacio para guarderías, mientras el papa o la mamá estudian... eso evitaría la deserción y motivaría”, escribió en su cuenta de Twitter.

Lo cierto es que este gesto ha causado todo tipo de reacciones en las redes sociales y pone en evidencia que sí hay docentes que piensan en el bienestar de sus estudiantes y son capaces de ponerse en sus zapatos.