Video | Nutricionista se desmaya en vivo y obliga a suspender programa matutino en Argentina

Los presentadores de uno de los programas matutinos de la televisión argentina se vieron sorprendidos por un episodio de salud que sufrió una de sus compañeras en la edición de este martes, 24 de octubre.

Teresa Coccaro, licenciada en nutrición, interactuaba con los habituales panelistas del programa Buenos Días América, cuando en medio de la charla comenzó a dar señales de que algo no se encontraba bien. Segundos después, se desvaneció y obligó a los conductores del matutino a enviar a una pausa para atenderla de inmediato.

“Si queremos empezar a reemplazar los edulcorantes o el azúcar, empecemos a utilizar coco rallado, cacao amargo, canela. [...] “No pasa nada si alguna vez un niño va a un cumpleaños y come algo dulce”, dijo Coccaro, que no pudo seguir con su intervención debido al programa de salud. “Ay”, fue lo último que pronunció antes de caer desmayada sobre una de sus compañeros que reaccionó y pidió ayuda a la producción.

Algunos medios argentinos que se percataron de lo sucedido, señalaron que el programa que se estaba transmitiendo en vivo fue suspendido de inmediato y que la programación fue adelantada.

Los videos de lo sucedido se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde los usuarios comenzaron a indagar más a fondo sobre lo sucedido y sobre el estado de salud de la nutricionista.

Fue el propio programa Buenos Días América el que a través de sus redes sociales emitió un parte de tranquilidad y señaló que la profesional había superado el episodio y se encuentra estable.

“Queríamos avisarles que nuestra querida nutri, Teresa Coccaro, se encuentra bien. Le bajó la presión y nos fuimos unos minutos antes”, explicó el matutino a través de su cuenta oficial de Twitter.

Muchos de los internautas llamaron la atención sobre lo curioso que resultó el episodio, mientras la mujer hablaba del consumo de azúcar en los niños y aprovecharon para dejar sobre la mesa la forma cómo la profesional se alimenta.

Susto💥

Se desmayó en vivo la nutricionista Teresa Cóccaro en el programa de Antonio Laje , confirman que está bien pic.twitter.com/AXrGYMV2FG — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) October 25, 2022

🟠Queríamos avisarles que nuestra querida nutri, Teresa Coccaro, se encuentra bien.

➡️ Le bajó la presión y nos fuimos unos minutos antes. pic.twitter.com/p8uwREMHqC — Buenos Días América (@BDAprograma) October 25, 2022

Un episodio similar ocurrió en Día a Día

Este jueves, 13 de octubre, se vivió una situación poco común en el set del programa matutino Día a Día, del canal Caracol, en el que una de las actrices que integra el grupo de actores que estaba promocionando la obra El principito, el musical, se desmayó en plena transmisión en vivo.

Carolina Soto, una de las presentadoras del programa, a pesar de la impresión, actuó con prisa para percatarse de que esta persona estuviera bien; asimismo, envió el programa a un corte de comerciales. Sin embargo, ni Carolina Cruz, otra de las presentadoras, ni Mr. Black, invitado, reaccionaron ante el hecho, quedaron en un estado de quietud que también sorprendió a todas las personas que observaban en ese momento el programa, pues también esperaban que auxiliaran a la actriz.

Por tal motivo, las críticas a Carolina Cruz no se hicieron esperar. “Se mueve más un ojo de vidrio que esos presentadores, que tristeza”, “se le nota la empatía de esa señora Carolina Cruz”, “está sentada en el sofá, no siente ninguna conexión con lo que está pasando frente a sus ojos”, “Carolina Cruz riéndose y Mr. Black muy tranquilo”, le dijeron a Cruz por su reacción.

Ante esto, la también empresaria no se quedó callada y publicó una historia a través de su perfil en Instagram y explicó la razón por la cual se quedó sin hacer nada. Se destaca que al ser una situación que no se presenta todos los días, las personas tienen diferentes formas de actuar y la impresión del caso puede provocar todo tipo de reacciones.

“Todos reaccionamos de diferentes maneras. Gracias a Dios, Carolina Soto no se bloqueó porque yo sí me quedé en shock”, expresó con firmeza la periodista al rechazar la serie de críticas que recibió por no actuar como se esperaba en ese momento.