Video | Thalía sorprende a más de uno al perder peluca en plena grabación

A sus 51 años, la artista sigue dando de qué hablar no solo por su talento como cantante y actriz, sino su debut en redes sociales con creación de contenido original que siempre terminan dándole la vuelta al mundo. Sin embargo, recientemente la artista pasó por un bochornoso momento cuando se encontraba haciendo contenido para su TikTok, pues en plena grabación, se le cayó la peluca.

Pero este incómodo momento no hizo avergonzar a la famosa cantante, por lo que decidió subir el video a sus redes sociales con la leyenda: “Te querías lucir”, demostrando su buen sentido del humor ante sus seguidores, quienes tomaron el video, risas y elogios el video. También aplaudieron a Thalia por su gesto de humildad al mostrar esos momentos vergonzosos que le pueden suceder a todos y por su habilidad para reírse de sus propios errores.

Así celebra Karol G después de sus conciertos

Pero, aparentemente, no todo se centra en su labor profesional, ya que dejó ver que después de concluir el primer espectáculo de su nueva gira, optó por una celebración festiva en compañía de su familia. Aunque la reunión no contó con un gran número de invitados ni ostentosidades, lo esencial para ella no estuvo ausente: el afecto de sus seres queridos.