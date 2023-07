“Viví por debajo del nivel de pobreza”: escritor habla de los pagos que recibió al trabajar con Disney

Desde el viernes 14 de julio del 2023, más de 160.000 actores de Hollywood (representados por el sindicado de artistas SAG-AFTRA) se declararon oficialmente en bancarrota luego de no llegar a un acuerdo con los grandes estudios de la industria del cine ; paralizando por primera vez en más de 60 años la realización de producciones que se encuentran al aire o próximas a su estreno.

Los escritores, en particular, buscan protecciones significativas en relación con el uso de la inteligencia artificial en la creación de contenidos , pues este ha sido un gran desafío tecnológico a tener en cuenta. Además de los problemas y limitaciones generados por la pandemia de la covid-19.

Fran Drescher, presidenta del Sindicato de Actores de Cine y la Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio, se refirió al tema aclarando que “no se puede cambiar el modelo de negocio tanto como ha cambiado y no esperar que cambien también los contratos. No vamos a seguir haciendo cambios incrementales en un contrato que ya no respeta lo que está sucediendo en este momento con este modelo de negocio que se nos impuso”; marcando así un momento decisivo y complicado en el sector audiovisual.