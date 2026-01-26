Walter Mercado destapó los números para hacerse millonario el 27 de enero; traerían suerte en loterías

Walter Mercado es una de las personalidades del mundo de las energías y el horóscopo con mayor popularidad y credibilidad en la actualidad. Pese a que falleció en el año 2019, miles de personas confían en la información que comparten sus familiares y los consejos que extraen de los escritos que dejó.
Para el día martes 27 de enero se destaparon algunas recomendaciones junto a las cifras de la suerte, las cuales aumentarían las posibilidades de llevarse millonarios premios a través de juegos de azar como chances y loterías.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
El deseo de verse bien y de invertir en imagen personal se intensifica, aunque se recomienda moderación en los gastos.
Números de suerte: 50, 17 y 1.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Ser auténtico y evitar actitudes posesivas será clave para mantener la armonía en las relaciones. El cuidado y la entrega hacia los demás traerán satisfacción personal.
Números de suerte: 44, 32 y 1.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Su energía positiva lo convierte en un apoyo fundamental dentro del entorno familiar y social.
Números de suerte: 10, 22 y 11.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Antes de iniciar nuevos proyectos, conviene analizar cada detalle. La paciencia será recompensada, especialmente si se cuida la salud y se evita el apego a lo material.
Números de suerte: 15, 8 y 23.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Escuchar a los demás permitirá aprender lecciones importantes. Se recomienda evitar confrontaciones innecesarias y manejar con cuidado los estados de ánimo.
Números de suerte: 2, 26 y 40.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Organizar espacios y asumir responsabilidad por las propias decisiones facilitará avances laborales y personales.
Números de suerte: 8, 18 y 33.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Se ve impulsado a dejar atrás rencores del pasado. El apoyo de los amigos y la comunicación sincera fortalecen su estabilidad emocional.
Números de suerte: 32, 9 y 22.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Necesita romper con la rutina. Un cambio de ambiente, incluso mental, será revitalizante y abrirá nuevas perspectivas.
Números de suerte: 29, 7 y 1.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Atraviesa un proceso de reflexión profunda. Aunque la confianza está fortalecida, se aconseja avanzar con calma y análisis.
Números de suerte: 28, 5 y 12.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Situaciones ocultas salen a la luz, generando reacciones diversas, pero necesarias para avanzar con transparencia.
Números de suerte: 9, 30 y 16.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
La clave estará en no tomar decisiones impulsivas y analizar cada situación con detenimiento.
Números de suerte: 4, 9 y 13.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Siente la necesidad de expresar lo que espera de los demás. El diálogo empático fortalecerá vínculos importantes y permitirá avanzar en equipo.
Números de suerte: 33, 6 y 24.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.