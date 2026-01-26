Walter Mercado destapó los números para hacerse millonario el 27 de enero; traerían suerte en loterías

Walter Mercado es una de las personalidades del mundo de las energías y el horóscopo con mayor popularidad y credibilidad en la actualidad. Pese a que falleció en el año 2019, miles de personas confían en la información que comparten sus familiares y los consejos que extraen de los escritos que dejó.

Para el día martes 27 de enero se destaparon algunas recomendaciones junto a las cifras de la suerte, las cuales aumentarían las posibilidades de llevarse millonarios premios a través de juegos de azar como chances y loterías.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El deseo de verse bien y de invertir en imagen personal se intensifica, aunque se recomienda moderación en los gastos.

Números de suerte: 50, 17 y 1.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Ser auténtico y evitar actitudes posesivas será clave para mantener la armonía en las relaciones. El cuidado y la entrega hacia los demás traerán satisfacción personal.

Números de suerte: 44, 32 y 1.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Su energía positiva lo convierte en un apoyo fundamental dentro del entorno familiar y social.

Números de suerte: 10, 22 y 11.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Antes de iniciar nuevos proyectos, conviene analizar cada detalle. La paciencia será recompensada, especialmente si se cuida la salud y se evita el apego a lo material.

Números de suerte: 15, 8 y 23.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Escuchar a los demás permitirá aprender lecciones importantes. Se recomienda evitar confrontaciones innecesarias y manejar con cuidado los estados de ánimo.

Números de suerte: 2, 26 y 40.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Organizar espacios y asumir responsabilidad por las propias decisiones facilitará avances laborales y personales.

Números de suerte: 8, 18 y 33.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Se ve impulsado a dejar atrás rencores del pasado. El apoyo de los amigos y la comunicación sincera fortalecen su estabilidad emocional.

Números de suerte: 32, 9 y 22.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Necesita romper con la rutina. Un cambio de ambiente, incluso mental, será revitalizante y abrirá nuevas perspectivas.

Números de suerte: 29, 7 y 1.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Atraviesa un proceso de reflexión profunda. Aunque la confianza está fortalecida, se aconseja avanzar con calma y análisis.

Números de suerte: 28, 5 y 12.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Situaciones ocultas salen a la luz, generando reacciones diversas, pero necesarias para avanzar con transparencia.

Números de suerte: 9, 30 y 16.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La clave estará en no tomar decisiones impulsivas y analizar cada situación con detenimiento.

Números de suerte: 4, 9 y 13.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Siente la necesidad de expresar lo que espera de los demás. El diálogo empático fortalecerá vínculos importantes y permitirá avanzar en equipo.

Números de suerte: 33, 6 y 24.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.