Walter Mercado destapó los números para hacerse millonario el 27 de enero; traerían suerte en loterías

Estas son las cifras que podrían resultar ganadoras en juegos de azar.

Laura Camila Másmela Bernal

27 de enero de 2026, 2:05 a. m.
Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente.
Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente.

Walter Mercado es una de las personalidades del mundo de las energías y el horóscopo con mayor popularidad y credibilidad en la actualidad. Pese a que falleció en el año 2019, miles de personas confían en la información que comparten sus familiares y los consejos que extraen de los escritos que dejó.

Para el día martes 27 de enero se destaparon algunas recomendaciones junto a las cifras de la suerte, las cuales aumentarían las posibilidades de llevarse millonarios premios a través de juegos de azar como chances y loterías.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo.
Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El deseo de verse bien y de invertir en imagen personal se intensifica, aunque se recomienda moderación en los gastos.

Números de suerte: 50, 17 y 1.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Ser auténtico y evitar actitudes posesivas será clave para mantener la armonía en las relaciones. El cuidado y la entrega hacia los demás traerán satisfacción personal.

Números de suerte: 44, 32 y 1.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Su energía positiva lo convierte en un apoyo fundamental dentro del entorno familiar y social.

Números de suerte: 10, 22 y 11.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Antes de iniciar nuevos proyectos, conviene analizar cada detalle. La paciencia será recompensada, especialmente si se cuida la salud y se evita el apego a lo material.

Números de suerte: 15, 8 y 23.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Escuchar a los demás permitirá aprender lecciones importantes. Se recomienda evitar confrontaciones innecesarias y manejar con cuidado los estados de ánimo.

Números de suerte: 2, 26 y 40.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Organizar espacios y asumir responsabilidad por las propias decisiones facilitará avances laborales y personales.

Números de suerte: 8, 18 y 33.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Se ve impulsado a dejar atrás rencores del pasado. El apoyo de los amigos y la comunicación sincera fortalecen su estabilidad emocional.

Números de suerte: 32, 9 y 22.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Necesita romper con la rutina. Un cambio de ambiente, incluso mental, será revitalizante y abrirá nuevas perspectivas.

Números de suerte: 29, 7 y 1.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Atraviesa un proceso de reflexión profunda. Aunque la confianza está fortalecida, se aconseja avanzar con calma y análisis.

Números de suerte: 28, 5 y 12.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Situaciones ocultas salen a la luz, generando reacciones diversas, pero necesarias para avanzar con transparencia.

Números de suerte: 9, 30 y 16.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías.
Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La clave estará en no tomar decisiones impulsivas y analizar cada situación con detenimiento.

Números de suerte: 4, 9 y 13.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Siente la necesidad de expresar lo que espera de los demás. El diálogo empático fortalecerá vínculos importantes y permitirá avanzar en equipo.

Números de suerte: 33, 6 y 24.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

