Walter Mercado: Horóscopo y números de la suerte del 11 de septiembre para llamar la fortuna; podría ganar la lotería
Estas cifras podrían ser las ganadoras de los próximos sorteos en juegos de azar.
El legado de Walter Mercado continúa presente entre miles de personas que lo admiran y que, diariamente están a la espera de la información compartida por Betty B, Mercado, una de sus sobrinas. Aunque el astrólogo falleció hace varios años, dejó anotada información importante con respecto a la fortuna y los consejos.
En este caso, salieron a la luz, el horóscopo y los números de la suerte para el jueves, 11 de septiembre, los cuales, les darían la oportunidad, a muchos, de llevarse millonarios premios en loterías y chances.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Es momento de dejar atrás las excusas y buscar la paz interior. La meditación y la introspección brindarán estabilidad emocional y claridad y serán una salida a los momentos de oscuridad que está atravesando.
Números de la suerte: 11, 23, 50.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Las responsabilidades pueden generar tensión, por lo que conviene dedicar tiempo al descanso y a la armonía en el hogar para sentirse mejor.
Números de la suerte: 4, 8, 30.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
El futuro se abre con nuevas oportunidades. Delegar y confiar en los demás permitirá avanzar con éxito en proyectos importantes.
Números de la suerte: 6, 17, 14.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
El amor traerá sorpresas que alegrarán el día. Los esfuerzos por mejorar en el aspecto económico empiezan a dar resultados.
Números de la suerte: 45, 38, 19.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
El entorno social se amplía y surgen llegarán a su vida vínculos valiosos. Las emociones estarán sensibles, lo que puede generar compromisos inesperados.
Números de la suerte: 8, 22, 2.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La solidaridad se fortalece y sentirá el deseo de ayudar a los demás. En lo profesional, las asociaciones correctas traerán crecimiento.
Números de la suerte: 20, 15, 1.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Los amigos serán aliados clave para concretar proyectos. La vida social se mantiene activa, mientras que en el amor se esperan definiciones, pero no debe prder la fe.
Números: 4, 35, 6.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La energía vital será intensa y la creatividad se potenciará. Habrá deseos de disfrutar y organizar planes para el fin de semana.Números: 44, 18, 5.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
El amor y la amistad tendrán protagonismo. La familia puede requerir mediación para superar tensiones y alcanzar acuerdos.
Números de la suerte: 29, 15, 8.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Los asuntos financieros se activan con buenas perspectivas. La flexibilidad será clave para manejar imprevistos y lograr estabilidad.
Números de la suerte: 40, 2, 13.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
La vida atraviesa un proceso de transformación. Cuidar la salud física y mental permitirá mantener el ritmo y alcanzar metas personales.
Números de la suerte: 16, 42, 15.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La flexibilidad y el amor serán las llaves del bienestar. La generosidad atraerá bendiciones y multiplicará lo positivo en el entorno.
Números de la suerte: 4, 12, 45.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.