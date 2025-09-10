Suscribirse

Gente

Walter Mercado: Horóscopo y números de la suerte del 11 de septiembre para llamar la fortuna; podría ganar la lotería

Estas cifras podrían ser las ganadoras de los próximos sorteos en juegos de azar.

11 de septiembre de 2025, 1:49 a. m.
No solo están destinados a inspirar confianza, sino también a invitar a la reflexión.
No solo están destinados a inspirar confianza, sino también a invitar a la reflexión.

El legado de Walter Mercado continúa presente entre miles de personas que lo admiran y que, diariamente están a la espera de la información compartida por Betty B, Mercado, una de sus sobrinas. Aunque el astrólogo falleció hace varios años, dejó anotada información importante con respecto a la fortuna y los consejos.

En este caso, salieron a la luz, el horóscopo y los números de la suerte para el jueves, 11 de septiembre, los cuales, les darían la oportunidad, a muchos, de llevarse millonarios premios en loterías y chances.

Walter Mercado
Predicciones del horóscopo de Walter Mercado.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Es momento de dejar atrás las excusas y buscar la paz interior. La meditación y la introspección brindarán estabilidad emocional y claridad y serán una salida a los momentos de oscuridad que está atravesando.

Números de la suerte: 11, 23, 50.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Las responsabilidades pueden generar tensión, por lo que conviene dedicar tiempo al descanso y a la armonía en el hogar para sentirse mejor.

Números de la suerte: 4, 8, 30.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El futuro se abre con nuevas oportunidades. Delegar y confiar en los demás permitirá avanzar con éxito en proyectos importantes.

Números de la suerte: 6, 17, 14.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El amor traerá sorpresas que alegrarán el día. Los esfuerzos por mejorar en el aspecto económico empiezan a dar resultados.

Números de la suerte: 45, 38, 19.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El entorno social se amplía y surgen llegarán a su vida vínculos valiosos. Las emociones estarán sensibles, lo que puede generar compromisos inesperados.

Números de la suerte: 8, 22, 2.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La solidaridad se fortalece y sentirá el deseo de ayudar a los demás. En lo profesional, las asociaciones correctas traerán crecimiento.

Números de la suerte: 20, 15, 1.

Horóscopo y números de la suerte.
Horóscopo y números de la suerte. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Los amigos serán aliados clave para concretar proyectos. La vida social se mantiene activa, mientras que en el amor se esperan definiciones, pero no debe prder la fe.

Números: 4, 35, 6.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La energía vital será intensa y la creatividad se potenciará. Habrá deseos de disfrutar y organizar planes para el fin de semana.Números: 44, 18, 5.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El amor y la amistad tendrán protagonismo. La familia puede requerir mediación para superar tensiones y alcanzar acuerdos.

Números de la suerte: 29, 15, 8.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Los asuntos financieros se activan con buenas perspectivas. La flexibilidad será clave para manejar imprevistos y lograr estabilidad.

Números de la suerte: 40, 2, 13.

Pese a que falleció hace varios años, miles de personas confían en las predicciones realizadas por Walter Mercado.
Pese a que falleció hace varios años, miles de personas confían en las predicciones realizadas por Walter Mercado.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La vida atraviesa un proceso de transformación. Cuidar la salud física y mental permitirá mantener el ritmo y alcanzar metas personales.

Números de la suerte: 16, 42, 15.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La flexibilidad y el amor serán las llaves del bienestar. La generosidad atraerá bendiciones y multiplicará lo positivo en el entorno.

Números de la suerte: 4, 12, 45.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

