Walter Mercado: los rituales de Año Nuevo para los 12 signos del zodiaco

Cada fin de año, miles de personas están en búsqueda de distintos rituales que les brinden prosperidad, suerte en el amor, mejores ingresos económicos o cualquier meta que quieran cumplir en los próximos meses.
Es por esto que los familiares del fallecido vidente y astrólogo Walter Mercado compartieron rituales especiales para cada uno de los 12 signos del zodiaco.
Aries (20 de marzo – 18 de abril): Ritual del fuego iniciador
El ritual consiste en escribir en un papel aquello que se desea comenzar en 2026 y quemarlo con una vela roja mientras se pronuncia:
“Mi fuego abre caminos. Soy acción con propósito”.
Tauro (19 de abril – 19 de mayo): Ritual de tierra fértil
Se recomienda colocar una planta o flor en una maceta nueva y enterrar un papel con la intención para el año.
La afirmación es: “Lo que siembro con amor, florece con fuerza”.
Géminis (20 de mayo – 19 de junio): Ritual de palabra y aire
El ritual invita a escribir una carta dirigida al yo del 2026, leerla en voz alta y guardarla en un sobre perfumado con lavanda.
La frase clave es: “Mi voz crea puentes. Mi mente guía mi vuelo”.
Cáncer (20 de junio – 21 de julio): Ritual de agua y protección
Se debe llenar un cuenco con agua, sal marina y una piedra de luna, sumergir las manos y decir:
“Purifico mi corazón. Mi hogar interior renace”.
Leo (22 de julio – 21 de agosto): Ritual de luz y liderazgo
Frente a un espejo, se enciende una vela dorada y se declara:
“Mi luz inspira. Mi presencia transforma”.
Virgo (22 de agosto – 21 de septiembre): Ritual de orden y renovación
Virgo inicia el año limpiando su entorno con agua, romero y vinagre. Luego, se organiza un altar con nuevos hábitos escritos, mientras se repite:
“Mi claridad es medicina. Mi estructura es sagrada”.
Libra (22 de septiembre – 22 de octubre): Ritual de belleza y elección
Libra coloca dos objetos simbólicos frente a sí, elige uno con el corazón y afirma:
“Elijo desde mi verdad. Mi armonía es acción”.
Escorpio (23 de octubre – 20 de noviembre): Ritual de transmutación
Escorpio escribe lo que desea soltar con tinta negra y lo quema en una vela violeta. Con obsidiana en el altar, pronuncia:
“Renazco con poder. Mi sombra es semilla sagrada”.
Sagitario (21 de noviembre – 20 de diciembre): Ritual de expansión y visión
Este signo dibuja un mapa de sueños para 2026, enciende una vela naranja y declara:
“Mi fuego tiene dirección. Mi libertad tiene propósito”.
Capricornio (21 de diciembre – 18 de enero): Ritual de legado y estructura
Capricornio escribe su meta principal y la coloca bajo una piedra como hematita u ónix.
La frase es: “Construyo con visión. Mi disciplina crea futuro”, junto a una vela gris o negra.
Acuario (19 de enero – 17 de febrero): Ritual de innovación y autenticidad
Acuario crea un símbolo personal con materiales reciclados y afirma:
“Soy canal de cambio. Mi autenticidad es mi revolución”.
Piscis (18 de febrero – 19 de marzo): Ritual de alma y renacimiento
Piscis cierra el ciclo con un cuenco de agua y pétalos de loto. Con una amatista, sumerge las manos y dice:
“Mi sueño es acción. Mi corazón guía mi camino”.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.