Walter Mercado: los rituales de Año Nuevo para los 12 signos del zodiaco

Cada fin de año, miles de personas están en búsqueda de distintos rituales que les brinden prosperidad, suerte en el amor, mejores ingresos económicos o cualquier meta que quieran cumplir en los próximos meses.

Es por esto que los familiares del fallecido vidente y astrólogo Walter Mercado compartieron rituales especiales para cada uno de los 12 signos del zodiaco.

El reconocido astrólogo alertó a cada uno de los signos con respecto al segundo fin de semana de noviembre. Foto: Getty Images

Aries (20 de marzo – 18 de abril): Ritual del fuego iniciador

El ritual consiste en escribir en un papel aquello que se desea comenzar en 2026 y quemarlo con una vela roja mientras se pronuncia:

“Mi fuego abre caminos. Soy acción con propósito”.

Tauro (19 de abril – 19 de mayo): Ritual de tierra fértil

Se recomienda colocar una planta o flor en una maceta nueva y enterrar un papel con la intención para el año.

La afirmación es: “Lo que siembro con amor, florece con fuerza”.

Géminis (20 de mayo – 19 de junio): Ritual de palabra y aire

El ritual invita a escribir una carta dirigida al yo del 2026, leerla en voz alta y guardarla en un sobre perfumado con lavanda.

La frase clave es: “Mi voz crea puentes. Mi mente guía mi vuelo”.

Cáncer (20 de junio – 21 de julio): Ritual de agua y protección

Se debe llenar un cuenco con agua, sal marina y una piedra de luna, sumergir las manos y decir:

“Purifico mi corazón. Mi hogar interior renace”.

Leo (22 de julio – 21 de agosto): Ritual de luz y liderazgo

Frente a un espejo, se enciende una vela dorada y se declara:

“Mi luz inspira. Mi presencia transforma”.

Virgo (22 de agosto – 21 de septiembre): Ritual de orden y renovación

Virgo inicia el año limpiando su entorno con agua, romero y vinagre. Luego, se organiza un altar con nuevos hábitos escritos, mientras se repite:

“Mi claridad es medicina. Mi estructura es sagrada”.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Libra (22 de septiembre – 22 de octubre): Ritual de belleza y elección

Libra coloca dos objetos simbólicos frente a sí, elige uno con el corazón y afirma:

“Elijo desde mi verdad. Mi armonía es acción”.

Escorpio (23 de octubre – 20 de noviembre): Ritual de transmutación

Escorpio escribe lo que desea soltar con tinta negra y lo quema en una vela violeta. Con obsidiana en el altar, pronuncia:

“Renazco con poder. Mi sombra es semilla sagrada”.

Sagitario (21 de noviembre – 20 de diciembre): Ritual de expansión y visión

Este signo dibuja un mapa de sueños para 2026, enciende una vela naranja y declara:

“Mi fuego tiene dirección. Mi libertad tiene propósito”.

Capricornio (21 de diciembre – 18 de enero): Ritual de legado y estructura

Capricornio escribe su meta principal y la coloca bajo una piedra como hematita u ónix.

La frase es: “Construyo con visión. Mi disciplina crea futuro”, junto a una vela gris o negra.

Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. Foto: Getty Images

Acuario (19 de enero – 17 de febrero): Ritual de innovación y autenticidad

Acuario crea un símbolo personal con materiales reciclados y afirma:

“Soy canal de cambio. Mi autenticidad es mi revolución”.

Piscis (18 de febrero – 19 de marzo): Ritual de alma y renacimiento

Piscis cierra el ciclo con un cuenco de agua y pétalos de loto. Con una amatista, sumerge las manos y dice:

“Mi sueño es acción. Mi corazón guía mi camino”.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.