Gente
Walter Mercado: números de la suerte de los 12 signos para el 15 de septiembre; un giro inesperado se daría
El astrólogo dejó un legado muy fuerte, despertando interés en sus seguidores para que sigan deseando saber sus lecturas.
Walter Mercado llegó a consolidarse como uno de los astrólogos más reconocidos de América Latina, gracias a sus acertadas lecturas y predicciones que marcaron a toda una generación. Su legado permanece vivo de la mano de su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, quien continúa difundiendo a diario el horóscopo acompañado de los números de la suerte que motivan a miles de seguidores.
De acuerdo con lo publicado por El Nuevo Herald, para el 15 de septiembre las predicciones estuvieron enfocadas en ofrecer consejos prácticos y series numéricas que podrían abrir nuevas posibilidades de prosperidad, especialmente en lo relacionado con los juegos de azar.
Este espacio busca renovar la visión de quienes creen en la astrología, aportando luces tanto en el terreno económico como en el personal. Así, cada individuo puede orientarse con las guías que estas prácticas revelan, siguiendo la labor que Betty B. Mercado mantiene en honor a la memoria de su tío.
Aries
Hoy sus buenas intenciones serán valoradas. Manténgase abierto y objetivo ante situaciones inesperadas. Ocurrirá algo con una persona de manera particular.
Números de suerte: 9, 50, 18
Tauro
Su mente estará clara para resolver problemas y alguien de signo de tierra lo mantendrá conectado a la realidad, así lo que diga no sea del total agrado.
Números de suerte: 11, 27, 39
Géminis
Deje atrás tristezas del pasado y rodéese de personas espirituales que le ayuden a elevar su conciencia. Escribirá una capítulo en su vida completamente distinto.
Números de suerte: 40, 10, 5
Cáncer
Sea honesto con usted mismo y deje de cargar problemas ajenos. Cumpla con lo que se prometió. Es momento de liberarse de la batalla que lleva por dentro.
Números de suerte: 2, 45, 29
Leo
Sea cuidadoso y evite caer en engaños. Escoja bien a quienes permite entrar en su vida.
Números de suerte: 9, 3, 16
Virgo
Hoy brillará en su trabajo y recibirá reconocimientos. Es momento de mostrar sus talentos sin miedo a críticas.
Números de suerte: 15, 20, 6
Libra
Aléjese de personas negativas y corte lazos con amistades que solo le limitan. No alimente vínculos que no lo benefician.
Números de suerte: 3, 33, 1
Escorpio
Sabrá retirarse a tiempo de situaciones tensas. Su intuición estará muy activa, captando lo que ocurre alrededor.
Números de suerte: 25, 4, 8
Sagitario
Conectará con alguien que comparte su espiritualidad. Fortalezca su alma con meditación y actos de bondad.
Números de suerte: 11, 19, 41
Capricornio
Preste atención a su pareja y vida íntima. Busque equilibrio en sus emociones y relaciones.
Números de suerte: 4, 2, 19
Acuario
No deje que otros malinterpreten sus intenciones, evitando que perturben su realidad. Muestre su originalidad y proteja su paz.
Números de suerte: 4, 49, 6
Piscis
Su creatividad y encanto estarán exaltados. Atienda su salud y aproveche para renovarse en distintos aspectos.
Números de suerte: 33, 18, 49