Walter Mercado: números de la suerte de los 12 signos para el 15 de septiembre; un giro inesperado se daría

Walter Mercado llegó a consolidarse como uno de los astrólogos más reconocidos de América Latina, gracias a sus acertadas lecturas y predicciones que marcaron a toda una generación. Su legado permanece vivo de la mano de su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, quien continúa difundiendo a diario el horóscopo acompañado de los números de la suerte que motivan a miles de seguidores.

De acuerdo con lo publicado por El Nuevo Herald, para el 15 de septiembre las predicciones estuvieron enfocadas en ofrecer consejos prácticos y series numéricas que podrían abrir nuevas posibilidades de prosperidad, especialmente en lo relacionado con los juegos de azar.

Este espacio busca renovar la visión de quienes creen en la astrología, aportando luces tanto en el terreno económico como en el personal. Así, cada individuo puede orientarse con las guías que estas prácticas revelan, siguiendo la labor que Betty B. Mercado mantiene en honor a la memoria de su tío.

Aries

Hoy sus buenas intenciones serán valoradas. Manténgase abierto y objetivo ante situaciones inesperadas. Ocurrirá algo con una persona de manera particular.

Números de suerte: 9, 50, 18

Tauro

Su mente estará clara para resolver problemas y alguien de signo de tierra lo mantendrá conectado a la realidad, así lo que diga no sea del total agrado.

Números de suerte: 11, 27, 39

Géminis

Deje atrás tristezas del pasado y rodéese de personas espirituales que le ayuden a elevar su conciencia. Escribirá una capítulo en su vida completamente distinto.

Números de suerte: 40, 10, 5

Cáncer

Sea honesto con usted mismo y deje de cargar problemas ajenos. Cumpla con lo que se prometió. Es momento de liberarse de la batalla que lleva por dentro.

Números de suerte: 2, 45, 29

Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Leo

Sea cuidadoso y evite caer en engaños. Escoja bien a quienes permite entrar en su vida.

Números de suerte: 9, 3, 16

Virgo

Hoy brillará en su trabajo y recibirá reconocimientos. Es momento de mostrar sus talentos sin miedo a críticas.

Números de suerte: 15, 20, 6

Libra

Aléjese de personas negativas y corte lazos con amistades que solo le limitan. No alimente vínculos que no lo benefician.

Números de suerte: 3, 33, 1

Escorpio

Sabrá retirarse a tiempo de situaciones tensas. Su intuición estará muy activa, captando lo que ocurre alrededor.

Números de suerte: 25, 4, 8

Sagitario

Conectará con alguien que comparte su espiritualidad. Fortalezca su alma con meditación y actos de bondad.

Números de suerte: 11, 19, 41

Signos zodiacales que se verán beneficiados con la suerte. | Foto: Getty Images

Capricornio

Preste atención a su pareja y vida íntima. Busque equilibrio en sus emociones y relaciones.

Números de suerte: 4, 2, 19

Acuario

No deje que otros malinterpreten sus intenciones, evitando que perturben su realidad. Muestre su originalidad y proteja su paz.

Números de suerte: 4, 49, 6

Piscis

Su creatividad y encanto estarán exaltados. Atienda su salud y aproveche para renovarse en distintos aspectos.