Walter Mercado: números mágicos para el sábado, 27 de septiembre y horóscopo para los 12 signos

Estas son algunas de las cifras del puertorriqueño con las que podría ganar la lotería.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

27 de septiembre de 2025, 1:36 p. m.
Walter Mercado.
Walter Mercado. | Foto: Getty Images

Para el día sábado, 27 de septiembre, Betty B. Mercado, sobrina de Walter Mercado compartió con los millones de seguidores del astrólogo y vidente, algunos consejos y recomendaciones como parte del plan del horóscopo y números de la suerte que hacen parte de su legado.

Aunque el hombre falleció en el año 2019, a día de hoy sus visiones continúan teniendo relevancia entre los amantes del mundo de las energías con el universo.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Es un día para equilibrar su vida social y laboral. Escuchar a los demás será clave para alcanzar estabilidad.

Números de la suerte: 9, 23, 6.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Su independencia se fortalece. Reclame lo que mereces sin temor y priorice su felicidad.

Números de la suerte: 15, 3, 28.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es tiempo de sanar y mejorar hábitos. Invertir en su bienestar físico y mental le dará claridad.

Números de la suerte: 14, 8, 47.

Contexto: Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Los estudios y viajes estarán muy presentes. Nuevas culturas e ideas enriquecerán su visión.

Números de la suerte: 41, 15, 9.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tendrá la oportunidad de renovar su vida con optimismo. El arte y la creatividad lo inspirarán.

Números de la suerte: 30, 8, 21.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Renueve su energía y analice qué es lo que realmente lo hace feliz. Su encanto atraerá admiración.

Números de la suerte: 3, 14, 35.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.
Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Asuntos familiares cobran relevancia. Resuelva diferencias y fortalezca lazos en el hogar.

Números de la suerte: 22, 6, 11.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El romance aparece en formas inesperadas. Su social atraerá apoyo y nuevas amistades.

Números de la suerte: 7, 36, 12.

Contexto: Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Conecte con su parte espiritual. La meditación y los sueños revelarán respuestas importantes.

Números de la suerte: 8, 20, 6.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Los cambios continúan y debe equilibrar sus obligaciones con las actividades de ocio. No deje de lado a su pareja y vida personal.

Números de la suerte: 11, 4, 27.

El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado.
El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El amor requiere definición. Piense con calma antes de tomar decisiones, y cuide sus finanzas.

Números de la suerte: 5, 9, 18.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Su carisma brillará en lo social y profesional. Administre mejor sus recursos para prosperar.

Números de la suerte: 19, 25, 44.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

walter mercadoNúmeros de la suerteHoróscopoNúmerosSuerte

