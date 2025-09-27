Walter Mercado: números mágicos para el sábado, 27 de septiembre y horóscopo para los 12 signos

Para el día sábado, 27 de septiembre, Betty B. Mercado, sobrina de Walter Mercado compartió con los millones de seguidores del astrólogo y vidente, algunos consejos y recomendaciones como parte del plan del horóscopo y números de la suerte que hacen parte de su legado.

Aunque el hombre falleció en el año 2019, a día de hoy sus visiones continúan teniendo relevancia entre los amantes del mundo de las energías con el universo.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Es un día para equilibrar su vida social y laboral. Escuchar a los demás será clave para alcanzar estabilidad.

Números de la suerte: 9, 23, 6.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Su independencia se fortalece. Reclame lo que mereces sin temor y priorice su felicidad.

Números de la suerte: 15, 3, 28.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es tiempo de sanar y mejorar hábitos. Invertir en su bienestar físico y mental le dará claridad.

Números de la suerte: 14, 8, 47.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Los estudios y viajes estarán muy presentes. Nuevas culturas e ideas enriquecerán su visión.

Números de la suerte: 41, 15, 9.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tendrá la oportunidad de renovar su vida con optimismo. El arte y la creatividad lo inspirarán.

Números de la suerte: 30, 8, 21.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Renueve su energía y analice qué es lo que realmente lo hace feliz. Su encanto atraerá admiración.

Números de la suerte: 3, 14, 35.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Asuntos familiares cobran relevancia. Resuelva diferencias y fortalezca lazos en el hogar.

Números de la suerte: 22, 6, 11.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El romance aparece en formas inesperadas. Su social atraerá apoyo y nuevas amistades.

Números de la suerte: 7, 36, 12.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Conecte con su parte espiritual. La meditación y los sueños revelarán respuestas importantes.

Números de la suerte: 8, 20, 6.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Los cambios continúan y debe equilibrar sus obligaciones con las actividades de ocio. No deje de lado a su pareja y vida personal.

Números de la suerte: 11, 4, 27.

El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El amor requiere definición. Piense con calma antes de tomar decisiones, y cuide sus finanzas.

Números de la suerte: 5, 9, 18.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Su carisma brillará en lo social y profesional. Administre mejor sus recursos para prosperar.

Números de la suerte: 19, 25, 44.