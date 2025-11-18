Suscribirse

Walter Mercado: números para ganar la lotería el 19 de noviembre y combinaciones para cada signo

Estas son las cifras que le permitirían ganar un premio gordo en los juegos de azar.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

19 de noviembre de 2025, 2:44 a. m.
Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.
El legado del recordado astrólogo Walter Mercado sigue presente en millones de hogares a través de sus mensajes de esperanza, energía positiva y crecimiento personal. Aunque falleció en 2019, su estilo y sus enseñanzas siguen vigentes gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, quien mantiene viva su voz mediante el horóscopo diario.

Para este miércoles, 19 de noviembre, compartió los números de la suerte con el fin de acercar a cada uno de los 12 signos del zodiaco a llevarse premios en chances y loterías.

El reconocido astrólogo alertó a cada uno de los signos con respecto al segundo fin de semana de noviembre.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Se enfoca en construir una estabilidad económica y para lograrlo, deberá sacrificar ciertos placeres y apostar por proyectos que le generen crecimiento profesional.

Números de suerte: 5, 14, 32.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El entorno laboral se renueva y aparecen personas influyentes que impulsan metas y proyectos. Las relaciones sentimentales también se consolidan.

Números de suerte: 7, 40, 36.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La necesidad de libertad podría generar conflictos si no se gestionan adecuadamente los sentimientos. Es momento de buscar estabilidad.

Números de suerte: 2, 16, 13.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Los temas legales toman protagonismo, por lo que revisar documentos con detenimiento será fundamental. La energía favorece una recuperación emocional.

Números de suerte: 46, 28, 13.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Este miércoles promete avances en el ámbito profesional, incluyendo ascensos y mayores responsabilidades que impulsarán el crecimiento personal.

Números de suerte: 9, 45, 6.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Los pasatiempos creativos serán una actividad ideal para liberar emociones y expresar su lado artístico.

Números de suerte: 6, 10, 43.

El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Será importante mantenerse al margen de conflictos ajenos y para evitar terminar involucrado en fuertes problemas y discusiones.

Números de suerte: 38, 4, 7.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Es momento de cuidar el cuerpo y reducir tensiones acumuladas. La armonía interior permitirá avanzar con mayor claridad y fortaleza.

Números de suerte: 1, 25, 2.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

En el amor, una situación complicada podría convertirse en un proceso de aprendizaje importante.

Números de suerte: 50, 4, 20.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

En lo laboral, es un buen momento para establecer nuevas metas y reforzar alianzas profesionales. Se recomienda prudencia en los gastos.

Números de suerte: 8, 40, 17.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La independencia emocional será fundamental para avanzar hacia una etapa más plena. La salud mental y física merecen atención.

Números de suerte: 30, 19, 8.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición se fortalece y permite tomar decisiones con seguridad. Es un día ideal para brillar y destacar en lo que más apasiona.

Números de suerte: 7, 19, 22.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

