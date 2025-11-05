Gente
Walter Mercado: números para ganar la lotería el jueves 6 de noviembre, cifras para los 12 signos
Estas son las cifras que podrían llevarlo a ser el ganador de millonarios premios.
Aunque falleció hace seis años, el vidente Walter Mercado sigue siendo una de las figuras más importantes en el mundo de la astrología, pues a lo largo de su trayectoria en el mundo espiritual, logró acertar en una gran cantidad de predicciones.
Para el jueves, 6 de noviembre, Betty B, Mercado, una de sus sobrinas, compartió el horóscopo con recomendaciones, consejos y los números de la suerte para cada uno de los signos del zodiaco.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Sea cuidadoso con su reputación y evite comentarios innecesarios. La transparencia será su mejor aliada para atraer energías positivas.
Números de la suerte: 6, 22, 28.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Este día es ideal para compromisos, acuerdos o decisiones que había postergado. La estabilidad y la confianza serán sus claves de éxito.
Números de la suerte: 31, 13, 1.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Es el momento perfecto para iniciar rutinas saludables, hacer ejercicio o mejorar su alimentación. La disciplina le traerá beneficios físicos y emocionales.
Números de la suerte: 25, 14, 19.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Fiestas, reuniones y encuentros con seres queridos llenarán su vida de alegría. La energía positiva del entorno atraerá buena fortuna.
Números de la suerte: 8, 19, 44.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
La energías del universo lo impulsan a renovar espacios, decorar y compartir momentos especiales con los suyos.
Números de la suerte: 32, 4, 17.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Use su palabra con cuidado, especialmente en situaciones laborales o familiares. Su poder para resolver problemas le traerá reconocimiento.
Números de la suerte: 3, 22, 10.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Los asuntos financieros comienzan a estabilizarse y podría recibir ingresos extra. Evite gastos impulsivos para mantener el equilibrio.
Números de la suerte: 1, 46, 39.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Personas importantes se sentirán atraídas por su energía. Es un día ideal para fortalecer relaciones o iniciar una nueva etapa.
Números de la suerte: 7, 12, 11.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Dedique tiempo a la introspección y al contacto con la naturaleza. Su paz interior atraerá prosperidad.
Números de la suerte: 38, 15, 5.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
El universo favorece los proyectos en grupo y la comunicación fluida. Su esfuerzo comienza a dar frutos.
Números de la suerte: 20, 13, 2.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Puede llegar a destacarse en su trabajo y a obtener el apoyo de figuras importantes. Un nuevo proyecto promete éxito.
Números de la suerte: 44, 6, 28.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Es muy probable se le abran puertas en nuevos territorios. No tema explorar caminos diferentes.
Números de la suerte: 18, 8, 30.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.