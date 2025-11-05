Suscribirse

Walter Mercado: números para ganar la lotería el jueves 6 de noviembre, cifras para los 12 signos

Estas son las cifras que podrían llevarlo a ser el ganador de millonarios premios.

6 de noviembre de 2025, 3:34 a. m.
Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.
Aunque falleció hace seis años, el vidente Walter Mercado sigue siendo una de las figuras más importantes en el mundo de la astrología, pues a lo largo de su trayectoria en el mundo espiritual, logró acertar en una gran cantidad de predicciones.

Para el jueves, 6 de noviembre, Betty B, Mercado, una de sus sobrinas, compartió el horóscopo con recomendaciones, consejos y los números de la suerte para cada uno de los signos del zodiaco.

Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Sea cuidadoso con su reputación y evite comentarios innecesarios. La transparencia será su mejor aliada para atraer energías positivas.

Números de la suerte: 6, 22, 28.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Este día es ideal para compromisos, acuerdos o decisiones que había postergado. La estabilidad y la confianza serán sus claves de éxito.

Números de la suerte: 31, 13, 1.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es el momento perfecto para iniciar rutinas saludables, hacer ejercicio o mejorar su alimentación. La disciplina le traerá beneficios físicos y emocionales.

Números de la suerte: 25, 14, 19.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Fiestas, reuniones y encuentros con seres queridos llenarán su vida de alegría. La energía positiva del entorno atraerá buena fortuna.

Números de la suerte: 8, 19, 44.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La energías del universo lo impulsan a renovar espacios, decorar y compartir momentos especiales con los suyos.

Números de la suerte: 32, 4, 17.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Use su palabra con cuidado, especialmente en situaciones laborales o familiares. Su poder para resolver problemas le traerá reconocimiento.

Números de la suerte: 3, 22, 10.

Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este lunes, 13 de octubre.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Los asuntos financieros comienzan a estabilizarse y podría recibir ingresos extra. Evite gastos impulsivos para mantener el equilibrio.

Números de la suerte: 1, 46, 39.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Personas importantes se sentirán atraídas por su energía. Es un día ideal para fortalecer relaciones o iniciar una nueva etapa.

Números de la suerte: 7, 12, 11.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Dedique tiempo a la introspección y al contacto con la naturaleza. Su paz interior atraerá prosperidad.

Números de la suerte: 38, 15, 5.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El universo favorece los proyectos en grupo y la comunicación fluida. Su esfuerzo comienza a dar frutos.

Números de la suerte: 20, 13, 2.

Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Puede llegar a destacarse en su trabajo y a obtener el apoyo de figuras importantes. Un nuevo proyecto promete éxito.

Números de la suerte: 44, 6, 28.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Es muy probable se le abran puertas en nuevos territorios. No tema explorar caminos diferentes.

Números de la suerte: 18, 8, 30.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

