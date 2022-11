Wilfrido Vargas tuvo que ir a urgencias por un fuerte quebranto de salud

El cantante dominicano Wilfrido Vargas angustió a todos sus seguidores con la noticia sobre su quebranto de salud, que lo habría hecho correr a él y a su equipo a urgencias médicas, donde fue internado, y por ello no pudo seguir con los compromisos musicales que ya tenía programados para las próximas horas.

Tal y como se lee en el comunicado oficial que él mismo publicó en las historias de su cuenta oficial de Instagram, Wilfrido tuvo síntomas gripales que se fueron agravando al punto de tener que pedir ayuda médica, pues en caso de no ir a un centro asistencial el asunto podría agravarse e ir a mayores circunstancias.

En urgencias el cantante fue atendido, según él, “por un equipo maravilloso” y tal como expresa el dominicano aún está en proceso de recuperación que avanza satisfactoriamente, sin embargo, todavía tiene que estar en reposo y bajo observación pertinente.

“Apreciado público de Soacha, presento a ustedes excusas formales. Síntomas de congestión gripal previos a la actividad programada el día de ayer generaron un quebranto de salud, lo que no me permitió estar allí con ustedes. Por fortuna fui atendido de urgencias por un equipo maravilloso, gracias a Dios mi estado de salud se encuentra controlado y estable. Sigo en proceso de recuperación. No recuerdo la última vez que esto haya ocurrido en mi carrera. Espero pronto estar en óptimas condiciones para volver a reunirme con mi público. Un gran abrazo”, es el comunicado completo que el cantante publicó.

Así pues se confirma el porque de la ausencia del cantante en su concierto en el municipio de Soacha en el marco del Festival Sol y Luna, donde iba a cantar éxitos como El baile del perrito, El jardinero, El africano, El hombre divertido, Abusadora, Comején y muchos más.

“Ayer cuando íbamos para el show lo sentí demasiado sofocado y en la tarde se complicó por lo que fue trasladado a una clínica en donde presentó un cuadro complicado con su oxigenación en los pulmones y la glicemia un poco elevada”, expresó su manager, Huáscar Henríquez, al Diario Libre, declaraciones que habían puesto en alerta a todos sus fanáticos en redes sociales, donde incluso empezaron a circular rumores sobre el posible deceso del cantante, que afortunadamente se quedó en un simple chisme.

“Una persona llamó a un medio para dar la información incompleta y a partir de ahí comenzaron los rumores. Vamos a esperar a que Wilfrido se recupere plenamente”, afirmó Henríquez desmintiendo cualquier murmullo malintencionado que aún circule por alguna plataforma digital.

Este quebranto de salud se da cuando el dominicano está a punto de celebrar sus cincuenta años de vida artística en un concierto que dará en San Juan de Puerto Rico en el Coca Cola Music Hall, show que lleva por nombre “Wilfrido Vargas, 50 Aniversario”, por eso la noticia del quebranto de salud cayó tan mal a nivel latinoamericano, pues Vargas es uno de los exponentes más importantes del merengue y la música caribeña, cuyo homenaje de aniversario se ha planeado desde hace más de un año y se espera muchos de sus fanáticos puedan disfrutarlo, para agradecer al artista en vida.

Este megaconcierto para rendirle homenaje a la vida de Wilfrido se dará el próximo 3 de febrero de 2023, que se dice será uno de los conciertos de merengue más grandes que se haya visto en la historia musical de Puerto Rico y las islas del Caribe, al que también irán invitados especiales de otros géneros musicales y al parecer habrá sorpresas de todo tipo, muy merecido para el merenguero que ha puesto a bailar a más de tres generaciones de latinos no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo.