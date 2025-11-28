¿Ya nació? Mariana Pajón dejó emotiva pista sobre el nacimiento de su bebé: “Ya empiezo a extrañar tus pataditas”

A mediados de junio de este año, se recibió una noticia que emocionó a muchos fanáticos del deporte olímpico: Mariana Pajón, una de las atletas olímpicas más influyentes anunció que, después de años de anhelo, ella y su esposo estaban en la dulce espera.

La revelación llegó mediante un video lleno de emoción y felicidad, el cual fue publicado en su cuenta oficial de Instagram.

En la publicación, la campeona escribió: “Un latido de corazón más en esta familia. Teníamos un secreto guardado y hoy estamos felices de por fin compartirles esta noticia. Una pequeña pausa de bici, después de mucho soñarlo. Bebé Pelluard Pajón en camino”, mensaje con el que hizo pública la llegada de su primer hijo junto a Vincent Pelluard.

El video, que rápidamente se volvió tendencia, muestra a la pareja luciendo sus uniformes de BMX.

En los cascos se leen las palabras ‘Mamá’ y ‘Papá’, un detalle que ha acompañado el abrazo lleno de emoción con el que celebran esta nueva etapa de sus vidas.

En el post, aparece también una pequeña bicicleta de madera, un tierno regalo que esperan compartir con su bebé.

Mariana Pajón dejó mensaje antes del nacimiento de su bebé

A través de sus redes sociales, la campeona olímpica de BMX ha compartido con sus seguidores cómo ha avanzado su embarazo y ha publicado varias fotografías en donde se puede observar cómo disfruta esta etapa junto a su esposo.

Se conoce que la deportista ya estaría por cumplir el tiempo de maternidad y hace dos días publicó unas fotografías enviando un mensaje a su bebé, y a su misma vez, dejó algunas pistas que dejaron pensando a sus seguidores, pues no saben si está a días de dar a luz o su bebé ya habría nacido.

“Cada día estamos más cerquita de conocernos. Y aunque muero de ilusión por tenerte en mis brazos, ya empiezo a extrañar tus pataditas, tu compañía 24/7 y esta barriguita que ha sido tu hogar. Qué privilegio ha sido sentirte crecer dentro de mí. Te espero con el corazón listo y lleno de amor”, escribió Pajón.

En la publicación, que reúne varias fotos de ella tanto a color como en blanco y negro mostrándose con su barriguita, varios de sus seguidores y amigos dejaron comentarios de felicitación y alegría.