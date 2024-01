“Ya no existe, no lo cuidamos”: la triste adaptación de canción del Frailejón Ernesto Pérez por los incendios forestales

El ‘embajador ‘de los frailejones se manifestó ante el desastre natural

En su cuenta oficial de X, el reconocido personaje animado expresó su preocupación y pidió ayuda para salvar a sus hermanos afectados por el fuego. “Los incendios forestales no son un chiste. La vida de muchas plantitas, animales y frailejones está en peligro ¡Por favor, humano, ayúdanos a que no se cree y no se propague más el fuego en los páramos ni en ningún ecosistema!” , manifestó.

La versión siniestra del Frailejón Ernesto Pérez

“Esta es la historia de Ernesto Pérez, no puede saludarte, ya no existe, no lo cuidamos, no, y era tu amigo. Esta es la historia de Ernesto Pérez, no puede saludarte, ya no existe, no lo cuidamos, no, y era tu amigo”, dice la nueva versión.