Yana Karpova hizo fuerte acusación a Karina García y causó alboroto en ‘La casa de los famosos’: ”Me pegó”

El pasado miércoles, 12 de febrero, la reconocida cantante rusa, Yana Karpova, entró a La casa de los famosos por decisión de El Jefe de la producción, generando cientos de comentarios en las redes sociales con respecto al inesperado ingreso.

Sin embargo, la joven de 24 años fue recibida por el resto de los participantes que continúan haciendo parte de la competencia, permitiendo compartir algunos espacios que ya tenían divididos y organizados para cada una de las celebridades.

Yana Karpova es la nueva integrante de la ‘La casa de los famosos’. | Foto: Instagram @la_rusayana

Para la hora de dormir, la modelo y creadora de contenido Karina García le ofreció dormir con ella en la misma cama, pues el Canal RCN no instaló una nueva para la recién llegada. Sin embargo, esto terminó en una fuerte discusión al día siguiente, pues al despertar, Yana indicó que fue golpeada en varias ocasiones por la mujer.

“Yo no tengo problema con compartir la cama, lo único que les pido es que me respeten porque fue algo que a mí me dolió”, mencionó la joven artista.

Ante esto, Karina intentó defenderse y explicar que no tenía conocimiento de la situación, pues tuvo un sueño profundo que no le permitió acordarse de lo que mencionaba su compañera.

“¿Usted, ¿por qué me quiere acusar? Dígame ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Yo, por qué le iba a pegar si lo único que he hecho es tratar de recibirla bien? Entonces no entiendo la razón por la que me quieres atacar”.

Yana Karpova entró a La Casa de los famosos Colombia. | Foto: Comunicado RCN

Incluso, Yana se encargó de mencionarle lo ocurrido a algunos de sus compañeros, generando una situación negativa hacia Karina García.

“Imagínate que Karina me pegó acá en el pecho, estaba haciéndome cosquillas, me estaba pegando con la pierna y me pegó en un seno y me duele, es que me pegó duro”, le dijo a Mauricio Figueroa.

¿Cómo terminó la discusión?

Después de varios minutos de haber discutido, Yana fue clara con Karina y le explicó lo complicada que fue la situación para ella:

“Mira, yo soy muy parchada, yo no quiero hacer enemigos y cada persona que entra a mi vida, yo acepto como es. A mí no me importa lo que hablen los demás de esas personas, si tienen enemigos, a mí no me importa. Si tú quieres ser mi amiga, bienvenida, yo apoyo, pero siento que esto lo hiciste intencional”.

No obstante, Karina se mostró firme en evitar que se repita la situación y manifestó que no volverán compartir el espacio de descanso.