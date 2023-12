Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores con anuncio sobre sus redes sociales

“Yo no he vuelto a hacer publicidad, ni le pienso hacer a nada (criptomonedas, trading) [...] yo tenía más de 200 millones de pesos en pauta paga con pronosticadores deportivos , y devolví ese dinero, porque tampoco pienso trabajar más con ellos“, dijo el influencer que colecciona carros y vive en una suntuosa casa.

Según Cossio, él está agradecido con los pronosticadores, porque les ha ido bien mutuamente, pero lamentablemente siempre se le van encima (refiriéndose a los seguidores) cuando estos pronosticadores no aciertan, y le dicen estafador. “Yo por mi paz mental, por mi paz emocional, decidí que no voy a trabajar más con eso”, añadió el influenciador.

Yeferson Cossio habló de los duros momentos que vivió cuando niño

“¿Y cómo no la voy a amar? Tuvimos una infancia de mierda, aguantábamos hambre, nos quitaban los servicios, nos humillaban, a mí me golpeaban porque era una mala persona. Los padres de los otros niños no los dejaban juntarse conmigo, solo Anderson Torres desobedecía a su mamá y no me daba la espalda”, dijo.