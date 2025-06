Yesenia Valencia confesó agarrón con Jorge Rausch, antes de renunciar a ‘MasterChef’; recibió comentario ofensivo: “Me dolió mucho”

La actriz Yesenia Valencia sorprendió a los seguidores de ‘MasterChef Celebrity’ al anunciar su renuncia antes de que se diera la primera eliminación del programa en su temporada número 10.

Su decisión generó una oleada de reacciones, ya que se trataba de una de las participantes que en poco tiempo ganó el cariño de los televidentes.

Valencia explicó que la presión del concurso y el ambiente intenso en la cocina influyeron en su salida repentina y sorpresiva.

“Decido retirarme de la competencia. Mi alma no resiste cosas que pasan aquí que es todo el ejercicio de competir, me cuesta mucho, entonces creo que estoy escuchando a mi alma y mi corazón [...] Ese temido lugar (el del eliminado) me lo voy a llevar yo ho yporque hay personas con mucho talento, con muchas ganas de estar acá y que se merecen este espacio”, dijo la famosa actriz.

Días después de abandonar el reality, la actriz confesó en ‘Buen día, Colombia’, que antes de tomar la decisión de renunciar, tuvo un fuerte desacuerdo con el famoso jurado Jorge Rausch y no fue el cruce de palabras que tuvieron en el momento en el que salió de la cocina más famosa.

“Lo que me dolió no fue lo que dijo en cámara. Lo que realmente me dolió fue lo que me dijo antes, cuando tuvimos una discusión fuerte porque yo me iba”, dijo inicialmente.

Según relató Valencia, ella se acercó al chef bogotano para expresarle su deseo de abandonar la competencia, ya que sentía que no iba a resistir tal presión.

Yesenia Valencia, CEO de Smartfilms. | Foto: Cortesía Smartfilms

“Le dije que no podía más, que me quería ir. La presión me estaba afectando mucho. Pero él no estuvo de acuerdo con mi decisión y me dijo que eso era de fracasados”, añadió.

Para Yesenia, este comentario fue demasiado hiriente y señaló: “Me dolió porque no se puede decir que el primer eliminado fracasa. No es así. Hay muchas formas de vivir un proceso y superarlo”.

Aunque aseguró que lo que dijo Rausch le “dolió mucho”, Yesenia dejó claro que no se arrepiente de la decisión que tomó:

“A mis 48 años, yo decido qué luchas quiero dar y cuáles no. Hay momentos en lo que uno tiene que elegir su paz antes que cualquier otra cosa. Esta vez, decidí que no iba a dar una lucha que me estaba haciendo daño”, afirmó.

Por último, la famosa actriz resaltó que recibió apoyo del equipo de producción y no se sintió sola con la decisión que tomó: