Yina Calderón le pidió disculpas a Karina García tras fuerte traición, aun así le lanzó ácido comentario

Este regreso inesperado no fue bien recibido por todos, especialmente por Yina Calderón, quien al inicio, cuando la noticia fue confirmada, se mostró alegre.

Filtraron audio censurado de explosiva pelea entre Yina Calderón y La Jesuu; no se bajaron de “payasa” y “aparecida”

Pelea entre la Jesuu y Yina Calderón en ‘La casa de los famosos Colombia’

Yina Calderón le pidió disculpas a Karina García

Después de meditarlo, Yina decidió dar un paso importante: ofreció disculpas públicas a Karina García. Aceptó que su comportamiento no había sido el mejor y que la pelea con la Jesuu terminó afectando a otras personas.

“Sigo pensando que tienes conductas que no están bien para la vida. Yo debo una disculpa a ti, no por lo que pienso, sino porque sé que tengo que cambiar” , fue lo primero que dijo Yina.

Además, le mencionó a Karina que estuviera tranquila porque su familia le dijo que ella estaba haciendo una buena amiga y estaba haciendo las cosas bien: “Quiero que te sientas tranquila porque lo que mi familia gritó es conciso . Estás haciendo las cosas bien, si alguien le creo esa mi familia, no son mentirosos”.

De igual forma, Yina Calderón le mencionó cuáles fueron sus razones para meterla en la placa de nominados: “No tenía otra opción. No puedo nominar a Melisa, Emiro no había pisado la placa y no tenía nadie de agua”.