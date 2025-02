Yina Calderón reaccionó a ‘abandono’ de Epa Colombia y se vio melancólica: “¿Será que se olvidó de mí?”

La creadora de contenido manifestó sentirse acongojada y triste de no sentir apoyo del exterior en medio de la competencia. La participante apuntó que no detallaba señales de sus amigos y familiares, por lo que no sabía qué hacer.

“Mis hermanas que son tan alborotadas y no han venido, se me hace raro… Me pregunto por mi mejor amigo y por ‘Epa’. ¿Será que mi amiga ‘Epa’ se olvidó de mí? Yo no me he olvidado de ella”, aseguró, en medio de una conversación con sus aliados.