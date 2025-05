Yina Calderón tendría novio hace más de tres años; lo reveló en ‘La casa de los famosos’

En el más reciente brunch de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón, una de las participantes más polémicas de la segunda temporada del reality, se sinceró frente a su situación amorosa y confirmó frente a las cámaras que mantiene un noviazgo con un hombre desconocido desde hace varios años.

Pese a que la mujer suele compartir varios detalles de su vida personal por medio de las redes sociales, y ahora que se encuentra en el programa de telerrealidad, no había hecho mención sobre una pareja actual, por lo que varios de sus compañeros quedaron sorprendidos frente a sus declaraciones.

Yina Calderón es una de las participantes más polémicas de 'La casa de los famosos'. | Foto: Instagram @canalrcn

“Había dejado este chisme para hacerlo en otra ocasión, pero lo voy a decir ya, porque quiero que mi hermana hable, pero le pido que no lo vaya a publicar (…) Yo tengo mi novio hace tres años”.

Con seguridad, la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele expuso la razón por la que se habría mantenido alejada de los hombres en el reality, criticando, a su vez, las relaciones que ha tenido Karina García.

“Ustedes no sabían que yo tengo novio, yo creo que ni siquiera Karina sabía que yo tenía novio. Esa es la razón por que siempre he sido limitada con los hombres en esta casa. Nunca he publicado a mi novio porque a él no le interesa nada que tenga que ver con el medio”.

Agregó: “Yo por hombres no sufro porque tengo mi pich* hace tres años. Es un hombre guapísimo y bellísimo, que le mando un saludo y espero que no se haya decepcionado de mí y piense que yo estoy dando lo mejor”.

Reacciones en redes sociales las declaraciones de Yina Calderón

Como era de esperarse, una gran cantidad de seguidores del programa comentaron la situación por medio de las redes sociales y llegaron a bromear con las declaraciones de Yina Calderón.

“Leonela en este momento pensando de dónde le va a sacar un novio ja, ja, ja”; “Al menos esta vez no dijo que era Legarda”; “Estoy segura de que se lo inventó ja, ja, ja ella no se guardaría ese secreto”; “Lo de Yina ya es de ir a terapia” y “Yo soy Yina cuando me invita a salir el que no me gusta”.

¿Yina Calderón mintió con respecto a su pareja?

Tan pronto terminó la actividad, previa a la próxima eliminación, Yina Calderón se acercó a una de las cámaras y reveló que en realidad no tenía pareja, e inventó esta información para desestabilizar y confundir a sus compañeros.

“Altafulla dijo que nadie me quería, entonces yo me inventé que tenía novio. Me tocó decirles que tenía un novio afuera y que llevo tres años con él, pero pura mier**, no tengo a nadie, era por ponerles piquiña”.