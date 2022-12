Zinédine Zidane es el nuevo embajador de la casa de lujo Montblanc

La maison de lujo Montblanc anunció que el reconocido exfutbolista y entrenador Zinédine Zidane es su nuevo Mark Maker. Además de convertirse en la imagen de la línea de fragancias Montblanc Legend, la leyenda francesa colaborará con la próxima campaña de artículos de escritura y de piel de la marca.

Nicolas Baretzki, CEO de Montblanc, aseguró que Zidane es el Mark Maker por excelencia. “Es un hombre que no solo sigue dejando su huella en el mundo del deporte, sino que ha tenido un gran impacto en todo el planeta. Es la demostración de que si sigues un camino que te motiva en la vida, te sentirás realizado y habrás alcanzado el éxito. Es una inspiración para tantas generaciones, y estamos encantados de poder colaborar con Zinédine para escribir un nuevo capítulo juntos en su extraordinaria historia”.

Zinédine Zidane es el nuevo Mark Maker de Montblanc. - Foto: Cortesía Montblanc

De acuerdo con Montblanc, Zidane representa la filosofía de la marca ‘’What Moves You, Makes You’ (Lo que te mueve, te hace) ya que siempre ha hecho lo que lo motiva, en lugar de lo que se espera de él. Su extraordinaria carrera, que lo llevó de su barrio natal de La Castellane en Marsella, a Turín y a Madrid, entre otros lugares, es ampliamente reconocida por haber obtenido logros como ser el campeón del Mundial, de Europa, de la Champions League y quedarse con el Balón de Oro.

De hecho, el padre del futbolista, Smail Zidane, fue quien los motivó a proponerse retos cada día, además de ganar pasión y ética por el trabajo. En la autobiografía de su padre ‘Sur les chemins de pierres’ (Por los caminos de piedra, ediciones Michel Lafon), con prólogo firmado por Zinédine, Smail plasma estos valores y cuenta los retos a los que se tuvo que enfrentar desde sus orígenes en las montañas de Argelia hasta construir una vida en Francia.

“Montblanc es una Maison que encarna la cultura y la calidad, y defiende la importancia de transmitir ideas y filosofías a través del poder de la escritura. Yo también defiendo estos valores, ya que me he beneficiado de ellos y de la cultura que mi padre y mi familia me han inculcado, y que yo también trato de transmitir a otros. Aunque solo lo saben unas pocas personas, escribo en mi libreta todos los días... No solo firmo autógrafos”, explica el nuevo embajador de la marca.

Desde septiembre Zinédine Zidane forma parte de los contenidos de Montblanc que destacan el poder de la escritura para liberar la creatividad y compartir ideas, además de otros contenidos dedicados a piezas de piel distintivas que hacen hincapié en la importancia de la movilidad y la física para alcanzar los propósitos personales de vida.

En la próxima campaña gráfica, digital y de televisión dedicada a las fragancias Legend, la línea más vendida de Montblanc, la firma le rendirá un homenaje a la pasión, el talento y a la determinación de esta leyenda que encontró la gloria en las canchas de fútbol.

