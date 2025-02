The Palm Beaches es un conjunto de 39 ciudades, cada una con personalidad propia y experiencias únicas. | Foto: The Palm Beaches Collection

Naturaleza, cultura y compras

En The Palm Beaches la conservación de humedales, arrecifes de coral y reservas naturales es prioridad, así como los más de 75 kilómetros de playas de aguas cristalinas y los santuarios de vida silvestre. Los visitantes pueden participar en actividades que contribuyen a crear conciencia sobre la importancia de no arrojar basura o afectar los ecosistemas. En Loggerhead Marinelife Center tienen la posibilidad de aprender sobre las tortugas marinas; en Manatee Lagoon de estar cerca a manatíes (una especie en riesgo) y en Lion Country de hacer safaris para observar animales en su hábitat natural, muchos de ellos en riesgo.

La cultura es otro aspecto mágico en The Palm Beaches gracias a museos como el Flagler Museum y el Norton Museum of Art, jardines japoneses y presentaciones musicales en el Kravis Center for the Performing Arts. Finalmente, esta zona es reconocida como un destino para compras con emblemáticos complejos comerciales como Worth Avenue, The Royal Poinciana Plaza y Tanger Outlets Palm Beach.