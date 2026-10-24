Algunas sedes de la Fiscalía en la seccional Orinoquia requieren desplazamientos por vía aérea para llegar a ellas. Están ubicadas en municipios de difícil acceso, con condiciones de seguridad asociadas al conflicto armado. Aun así, hasta esos lugares llega el personal de Americana de Servicios para prestar servicios de aseo y cafetería, fumigación, lavado de tanques, suministro de insumos, mantenimiento y jardinería.

La empresa nació en 2004 en Santander como un proyecto enfocado en la atención de conjuntos residenciales. Con los años, amplió su portafolio hacia los servicios institucionales, extendió su operación a distintas regiones del país y estableció su sede principal en Bogotá. Hoy emplea a más de 2.000 personas y conserva clientes que la acompañan desde hace 15 años.

“Para nosotros, calidad significa hacer bien el trabajo de manera consistente, y cumplimiento significa responder a los compromisos adquiridos”, explicó Gerardo Junco Espinosa, representante legal de la compañía. “Siempre queremos que nuestros clientes tengan la tranquilidad de contar con una empresa que responde y les permite concentrarse en su actividad principal. Esa tranquilidad, respaldada por el trabajo diario, es la base de una relación de largo plazo”, aseguró.

Según Junco Espinosa, algunos de los mayores retos están en la prestación de servicios bajo condiciones de tiempo, modo y lugar complejas. Sin embargo, tras 22 años de fortalecimiento operativo y administrativo, la empresa está en capacidad de atender a un cliente del sector público en uno o dos días en cualquier punto del país, incluso en lugares tan apartados como Mitú. Esta capacidad de respuesta le ha valido el reconocimiento de sus clientes.

Para lograrlo, Americana de Servicios cuenta con direcciones organizadas por áreas, cada una con procesos de planeación y supervisión que permiten medir el cumplimiento contractual, los tiempos de respuesta, la cobertura y la satisfacción de los clientes. En campo utiliza Gestiona En Línea, una plataforma que registra las actividades mediante evidencias fotográficas, ubicación, fecha y hora, y que puede funcionar incluso sin conexión a internet.

“El valor de esta herramienta está en respaldar el servicio con información verificable, identificar oportunidades de mejora y fortalecer la confianza de nuestros clientes mediante un seguimiento documentado de los compromisos adquiridos”, afirmó el representante legal.

Para la compañía, el cumplimiento también empieza con sus propios trabajadores, a través del pago oportuno de salarios y prestaciones, el trato respetuoso y las condiciones seguras de trabajo. “Existe una relación directa entre la forma en que una empresa responde a su equipo y el servicio que ese equipo puede ofrecer. Un trabajador que cuenta con respaldo, preparación y herramientas adecuadas está en mejores condiciones de atender al cliente”, sostuvo Junco Espinosa.

En este propósito, las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 respaldan su gestión en calidad, medioambiente y seguridad y salud en el trabajo. En la operación diaria, además, el personal recibe capacitación permanente en buenas prácticas ambientales, que incluyen la dosificación adecuada de productos de limpieza, la separación de residuos y el uso responsable del agua y la energía.

Actualmente, el 70 por ciento de su mercado corresponde al sector público. Entre sus objetivos está crecer en el segmento privado, fortalecer su presencia en las regiones donde ya opera y llegar a nuevos mercados. “Queremos que quien conozca Americana de Servicios elija quedarse con Americana de Servicios porque encuentra calidad, cumplimiento y un equipo que responde”, concluyó Junco Espinosa.

*Contenido elaborado con el apoyo de Americana de Servicios