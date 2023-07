Análisis: ¿cómo aprovechar mejor los residuos?

Esta dinámica no debe continuar. Un ejemplo de cómo se ha logrado poner freno a esta situación es lo que ocurrió con la agremiación más grande de construcción en Chile. “Hace cinco años nos llamaron para que les contáramos lo que estaba pasando en nuestro país. Les hablamos de cómo se pueden aprovechar los residuos de madera, de concreto y de ladrillo, no únicamente el cobre y aluminio, que es más fácil. Entonces el sector privado decidió invertir varios millones de dólares en startups enfocadas en aprovechamiento, capaces de montar plantas de tratamiento de última generación. Eso aún no ocurre en Colombia”, contó el experto.