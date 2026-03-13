El manejo adecuado de los residuos es uno de los desafíos constantes para la administración distrital de la capital. La acumulación de basura en el espacio público no solo afecta la imagen urbana, sino que también genera impactos ambientales, problemas de salud pública y deterioro en la convivencia ciudadana.

La Policía Nacional, en compañía del equipo Espacio Público de la Alcaldía Local de San Cristóbal, están adelantando operativos para encontrar a quienes están arrojando residuos en las calles de la localidad.

En estos operativos, dos personas fueron sancionadas por arrojar residuos en la vía pública en el barrio La Victoria, ubicado en el suroriente de la ciudad. Según informó el Distrito, las sanciones se registraron en la carrera Cuarta Este con calle 36 sur, un lugar que había sido señalado por los habitantes del sector como una zona frecuente de disposición ilegal de residuos.

En Bogotá, dos personas fueron sancionadas por arrojar residuos en la vía pública. Foto: Francisco Calderón

La Alcaldía Mayor indicó que la intervención se realizó con el objetivo de recuperar el espacio público y mejorar las condiciones ambientales del área. Es fundamental recordar que arrojar residuos en el espacio público constituye una conducta sancionable dentro de las normas de convivencia. Estas acciones afectan el entorno urbano, generan contaminación y pueden propiciar la aparición de plagas o focos de insalubridad en diferentes sectores de la ciudad.

La intervención en el barrio La Victoria hace parte de las estrategias que adelantan las alcaldías locales y entidades del Distrito para enfrentar los llamados puntos críticos de basuras, zonas donde se registran acumulaciones recurrentes de residuos debido a prácticas inadecuadas de disposición por parte de algunos ciudadanos.

Este tipo de operativos también busca enviar un mensaje de control institucional frente al uso indebido del espacio público. Las autoridades han reiterado que la disposición de residuos debe realizarse únicamente en los horarios y lugares establecidos para la recolección, con el fin de evitar que los desechos permanezcan en calles o andenes.

Las autoridades enfatizaron que la disposición de residuos debe realizarse únicamente en los horarios y lugares establecidos. Foto: Bernardo Peña / El País

¿Cuál es la multa económica por arrojar basura a la calle?

Arrojar basura a la calle en Bogotá, Colombia, conlleva una multa tipo 4 bajo el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con un costo de $933.816 COP en 2026. Esta sanción es aplicable por arrojar residuos, escombros o llantas en el espacio público, con el fin de proteger la salubridad y limpieza de la ciudad.

La máxima recomendación del Distrito es usar los puntos limpios autorizados y respetar los horarios de recolección de basura de la empresa de aseo local para evitar sanciones.