Bogotá

Qué no le pase: estas son las multas por arrojo de residuos y basuras en vía pública en Bogotá

Dos personas fueron sancionadas por arrojar basuras en barrio La Victoria, al suroriente de Bogotá.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

13 de marzo de 2026, 9:34 a. m.
Dos personas recibieron una sanción por arrojar, de forma indebida, residuos en vía pública.
Dos personas recibieron una sanción por arrojar, de forma indebida, residuos en vía pública. Foto: Alcaldía de Bogotá / SEMANA / Montaje: Semana

El manejo adecuado de los residuos es uno de los desafíos constantes para la administración distrital de la capital. La acumulación de basura en el espacio público no solo afecta la imagen urbana, sino que también genera impactos ambientales, problemas de salud pública y deterioro en la convivencia ciudadana.

¿Tiene fallas en el alumbrado público en su barrio? Consulte los canales para reportarlos en Bogotá

La Policía Nacional, en compañía del equipo Espacio Público de la Alcaldía Local de San Cristóbal, están adelantando operativos para encontrar a quienes están arrojando residuos en las calles de la localidad.

En estos operativos, dos personas fueron sancionadas por arrojar residuos en la vía pública en el barrio La Victoria, ubicado en el suroriente de la ciudad. Según informó el Distrito, las sanciones se registraron en la carrera Cuarta Este con calle 36 sur, un lugar que había sido señalado por los habitantes del sector como una zona frecuente de disposición ilegal de residuos.

En Popayán ya empiezan a formarse los montículos de basura en las vías, esquinas y otros sitios públicos, como reportan los mismos ciudadanos.
En Bogotá, dos personas fueron sancionadas por arrojar residuos en la vía pública. Foto: Francisco Calderón

La Alcaldía Mayor indicó que la intervención se realizó con el objetivo de recuperar el espacio público y mejorar las condiciones ambientales del área. Es fundamental recordar que arrojar residuos en el espacio público constituye una conducta sancionable dentro de las normas de convivencia. Estas acciones afectan el entorno urbano, generan contaminación y pueden propiciar la aparición de plagas o focos de insalubridad en diferentes sectores de la ciudad.

Bogotá

Video muestra momento exacto en el que se desató balacera por robo de lujosa moto en Bogotá: víctima esperaba frente a edificio

Bogotá

No deje su paraguas en casa: se esperan nubes y posibles lloviznas en algunas zonas de la ciudad

Bogotá

Habla papá de joven que murió al ser atropellada por bus de TransMilenio: contó cómo se enteró del accidente

Bogotá

Ojo si vive en estos barrios: varios sectores de Bogotá se quedarán sin luz el viernes 13 de marzo por trabajos en la red eléctrica

Bogotá

Barrios de Bogotá que no tendrán agua el viernes 13 de marzo: Consulte si su sector está en la lista

Bogotá

Reportan tiroteo en la calle 85 con carrera 18, en Bogotá: ladrones roban una moto de alta gama

Bogotá

Intercambiador de la calle 72 con Caracas en Bogotá se transforma en galería de arte urbano con murales culturales en plena obra del Metro

Bogotá

¿Tiene fallas en el alumbrado público en su barrio? Consulte los canales para reportarlos en Bogotá

Cali

Alcaldía de Cali y cooperación suiza entregaron una planta para el tratamiento de residuos orgánicos

Bogotá

¿Qué son los Ecopuntos móviles en Bogotá y qué servicio prestan?

La intervención en el barrio La Victoria hace parte de las estrategias que adelantan las alcaldías locales y entidades del Distrito para enfrentar los llamados puntos críticos de basuras, zonas donde se registran acumulaciones recurrentes de residuos debido a prácticas inadecuadas de disposición por parte de algunos ciudadanos.

Este tipo de operativos también busca enviar un mensaje de control institucional frente al uso indebido del espacio público. Las autoridades han reiterado que la disposición de residuos debe realizarse únicamente en los horarios y lugares establecidos para la recolección, con el fin de evitar que los desechos permanezcan en calles o andenes.

Residentes advierten que el arrojo de residuos y escombros en el separador vial se ha convertido en una práctica habitual en este sector del Distrito de Aguablanca.
Las autoridades enfatizaron que la disposición de residuos debe realizarse únicamente en los horarios y lugares establecidos. Foto: Bernardo Peña / El País

¿Cuál es la multa económica por arrojar basura a la calle?

Arrojar basura a la calle en Bogotá, Colombia, conlleva una multa tipo 4 bajo el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con un costo de $933.816 COP en 2026. Esta sanción es aplicable por arrojar residuos, escombros o llantas en el espacio público, con el fin de proteger la salubridad y limpieza de la ciudad.

La máxima recomendación del Distrito es usar los puntos limpios autorizados y respetar los horarios de recolección de basura de la empresa de aseo local para evitar sanciones.