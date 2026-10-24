Así impulsa Drummond la transformación social en el Caribe

En las zonas mineras y portuarias de los departamentos de Cesar y Magdalena, el sector privado se ha hecho partícipe del desarrollo social. A través de un portafolio de iniciativas sociales, Drummond ejecuta proyectos diseñados para atender necesidades prioritarias de las comunidades urbanas y rurales. La estrategia abarca desde el acceso a la educación superior hasta la atención en salud visual, la entrega de vivienda digna y la adecuación de infraestructura comunitaria.

La formación académica se mantiene como una de las prioridades de la gestión social de la empresa. El programa Becas Drummond, que cumple dos décadas de trayectoria, ha facilitado el ingreso de jóvenes de la región a instituciones de educación superior.

Al cierre de 2026 esta iniciativa alcanza 495 beneficiarios desde su creación. Del total de graduados y estudiantes acompañados, 125 jóvenes ya culminaron sus carreras profesionales y 84 continúan en proceso de formación universitaria. A la par con el apoyo económico a estudiantes, la compañía realiza jornadas de entrega de mobiliario y dotación escolar a instituciones educativas locales para mejorar las condiciones físicas de los espacios de aprendizaje.

Emprendedores Ruta D César en la entrega de capitalización. Foto: Suministrada a SEMANA - API

Para fomentar el desarrollo económico independiente, Drummond puso en marcha en 2020 la plataforma Ruta D en el departamento del Cesar. Hasta la fecha, el programa ha acompañado a más de 2.500 emprendedores mediante ciclos de capacitación, asesorías especializadas, sesiones de mentoría y entrega de capitalización o herramientas de trabajo.

Esta iniciativa busca incentivar la diversificación de la economía regional, fortalecer las habilidades productivas de los habitantes y consolidar el tejido empresarial en los municipios vecinos a las operaciones.

El mejoramiento de las condiciones del hábitat constituye otro eje fundamental de la inversión social. A través del proyecto de Viviendas de Alto Impacto, 240 familias de los municipios de Chiriguaná y La Jagua de Ibirico (ambos en Cesar) han recibido viviendas dignas y seguras. Adicionalmente, en 2026 se inició la entrega progresiva de 60 soluciones habitacionales en el municipio de El Paso.

Jornada oftalmológica 2026. Foto: Suministrada a SEMANA - API

En infraestructura social, la compañía ha acompañado la edificación y equipamiento de centros de vida para el adulto mayor, destacándose la dotación de la Casa del Adulto Mayor en Rincón Hondo (corregimiento de Chiriguaná). Asimismo, la empresa adecúa y genera espacios físicos para el encuentro comunitario, la integración social y el fortalecimiento de organizaciones locales.

En el frente de salud, las intervenciones se centran en acortar las brechas de acceso en zonas rurales dispersas de Cesar y Magdalena. Las brigadas de atención oftalmológica completan tres años de ejecución, tiempo en el cual más de 1.800 habitantes han recibido atención especializada para el cuidado de la visión. Durante la jornada realizada en 2026, se atendieron 628 personas de la región.

Estas iniciativas responden a un modelo de inversión social que busca articular acciones con las autoridades locales, entidades institucionales y líderes comunitarios con el fin de generar oportunidades perdurables en el territorio.

*Contenido elaborado con el apoyo de Drummond