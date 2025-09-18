Así se fabrica uno de los mejores vinos de Europa

En los años noventa Valduero fue la bodega pionera en la elaboración de la uva blanca Albillo mayor. Esta uva se cultivó en la Ribera del Duero durante siglos, pero debido a su carnosidad, concentración y acidez se utilizaba solo para fijar el color de los tintos o como uva de mesa.

Entonces, el Consejo Regulador no aceptaba esta variedad para la elaboración monovarietal, por eso muchos viticultores locales terminaron arrancando la planta de uva blanca. Sin embargo, en 2018, rendido por fin ante la calidad de dicha uva autóctona, el Consejo Regulador reconoció la uva Albillo mayor como una uva con denominación de origen.

Los viñedos de Valduero, situados en el triángulo de oro de la Ribera del Duero, están a más de 800 metros sobre el nivel del mar. | Foto: Cortesía Valduero

Yolanda García Viadero, socia fundadora de Valduero, fue la primera en producir esta uva, convencida de sus extraordinarias características para elaborar vinos blancos de guarda, con tanto potencial y reconocimiento como los tan apreciados Borgoña.

García Viadero decidió conservar 12 hectáreas que hoy ya tienen más de 45 años de antigüedad, por lo que su uva es de una extraordinaria calidad. Siempre creyó que la Albillo era una uva para elaborar vinos a la altura de los grandes del mundo.

Durante muchos años, Valduero comercializó su blanco joven sin la contra etiqueta de denominación y, sin embargo, tuvo un gran éxito. Así mismo, durante más de 25 años experimentó con dicha uva y, vendimia tras vendimia, fue ideando el maravilloso primer reserva Blanco de esta bodega y de La D.O.

Tras competir con más de 10.000 vinos tintos y blancos de todo el mundo, obtuvo una clasificación de 97 puntos entre la lista de los 50 mejores vinos de Decanter. | Foto: Cortesía Valduero

Es muy poco común encontrar blancos en el mundo que provengan de viñedos con tanta edad y con tan bajos rendimientos. La altitud de los viñedos de Valduero, situados en el triángulo de oro de la Ribera del Duero, y a más de 800 metros sobre el nivel del mar, hace que este vino sea casi eterno, con una frescura y a la vez una complejidad que lo hacen único.

Tras competir con más de 10.000 vinos tintos y blancos de todo el mundo, obtuvo una clasificación de 97 puntos entre la lista de los 50 mejores vinos de Decanter, siendo el único vino de Ribera en ser reconocido con este honor en 2024.

La elaboración artesanal de este vino es paciente y esmerada, y se completa con un envejecimiento en barricas de robles diferentes durante cuatro años. El número limitado de unidades es de 2.375 botellas. Además de que su autora considera que, al envejecer, el vino mejorará en botella durante otros 10 años más.

Hoy, el Valduero blanco reserva 2016 es un blanco extraordinario capaz de dejar asombrado al jurado más exigente de Europa. Por eso Valduero celebra una vez más el privilegio de poder elaborar arte, formando parte de nuevo de la selecta lista de grandes vinos del mundo.

En Colombia, este producto es importado y distribuido por La Vineria.