Bre-B llega al Metro de Medellín: así funciona el nuevo sistema de recarga de la tarjeta Cívica

Bre-B, el Sistema de Pagos Inmediatos del Banco de la República, no sólo está transformando la manera en que los colombianos realizan transacciones financieras. Su infraestructura también abrió nuevas posibilidades para integrar los pagos digitales con servicios de uso cotidiano y facilitar la vida de los ciudadanos.

Ese es el caso de la nueva opción de recarga de la tarjeta Cívica a través de WhatsApp, una innovación desarrollada gracias a la alianza entre el Banco GNB Sudameris y el Metro de Medellín, con tecnología de Olatech y la operación del sistema de pagos inmediatos de Servibanca.

Para quienes utilizan diariamente el Metro de Medellín, el tiempo es uno de los recursos más valiosos, y los pagos inmediatos pueden transformar la experiencia de viaje. A diferencia de algunas transferencias tradicionales que pueden tardar horas o días, las recargas realizadas a través de Bre-B se procesan en segundos. Desde el celular, el usuario puede verificar si no tiene saldo suficiente e iniciar la recarga de forma instantánea e ingresar al sistema sin contratiempos.

El proceso es mucho más ágil. Este sistema promueve la utilización de medios de pago digitales, facilitando la recarga y agilizando el proceso. Además, integrar la recarga de la Cívica con WhatsApp, una aplicación que millones de personas utilizan diariamente, permite acercar los pagos digitales a una actividad tan cotidiana como movilizarse en transporte público.

Más eficiencia

El Metro de Medellín busca constantemente mejorar la experiencia de sus usuarios. En ese propósito, los canales digitales de recarga ofrecen una nueva alternativa que se suma a su servicio multicanal.

Además, la digitalización de estos procesos facilita la gestión de las transacciones y reduce la dependencia y costos de operaciones asociadas al manejo de efectivo, al tiempo que abre nuevas posibilidades para integrar el transporte público con el ecosistema financiero digital.

Transacciones más fáciles

El transporte público es el dinamizador de microtransacciones más potente de cualquier economía. Para las entidades financieras y pasarelas de pago es un escenario ideal por varias razones.

En primer lugar, el transporte es una necesidad diaria. Si se logra que un usuario recargue su tarjeta de Metro a través de un pago digital todos los días, se fortalecerá la confianza en el uso de este tipo de canales.

El Sistema de Pagos Inmediatos permite que diferentes bancos, fintech y billeteras digitales compitan y colaboren en el mismo espacio. No importa qué banco elija el ciudadano, la recarga llegará al Metro gracias a la infraestructura estandarizada.

El papel de Servibanca

En este proyecto, Servibanca cumple un papel clave como nodo de Bre-B. Su infraestructura permite conectar a las entidades vinculadas a su red con el ecosistema de pagos inmediatos del Banco de la República, facilitando la interoperabilidad y el procesamiento de transacciones en tiempo real.

En el caso de la tarjeta Cívica, esta capacidad de interconexión permite llevar los beneficios de Bre-B a un servicio de uso cotidiano. Así, los pagos inmediatos trascienden las transferencias entre personas y encuentran nuevas aplicaciones en sectores como el transporte, mientras la infraestructura de Servibanca contribuye a hacer posible esa conexión.

Beneficios de la tarjeta Cívica. Foto: SEMANA / API

*Contenido elaborado con el apoyo de Servibanca