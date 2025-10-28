A pocos kilómetros de Cartagena, Barú se consolida como el epicentro de los desarrollos inmobiliarios de lujo en el Caribe. Y Calablanca, de Arquitectura y Concreto, es quizá el ejemplo más destacado: un proyecto que supera las 66 hectáreas y que, además de avanzar en un gran condominio por etapas con villas y apartamentos, incluyó en su primer desarrollo un hotel operado por Sofitel, una de las cadenas hoteleras más exclusivas de la región.

La segunda etapa de Calablanca, conformada por villas y dos torres de apartamentos, ya fue entregada y escriturada en su totalidad, por lo que más de 90 familias ya disfrutan de un muelle privado, spa, gimnasio, piscinas, restaurante, bar, club de playa, zonas de juego infantiles, canchas de tenis, entre otros espacios pensados para el bienestar de la comunidad.

Estas viviendas, con acabados de lujo, están rodeadas de playa blanca natural y uno de los mares más hermosos del Caribe colombiano. Gracias a los arrecifes de coral de la zona, el agua adquiere un tono turqués único, creando un entorno ideal para el descanso, la contemplación y las actividades acuáticas.

Calablanca cuenta con apartamentos desde los 123 metros cuadros hasta hasta penthouses de 349 metros cuadrados. | Foto: Arquitectura y Concreto / API

Los apartamentos van desde los 123 m² hasta penthouses de 349 m², mientras que las villas oscilan entre 243 m² y 400 m². En noviembre, Calablanca será el lanzamiento de la torre 6 y de las villas de la cuarta etapa.

Para quienes decidan invertir en Calablanca, el respaldo de la constructora representa un seguro de confianza, ya que cuenta con una gran fortaleza financiera con una calificación otorgada por Fitch Ratings y con el respaldo de Fiducia Bancolombia.

Oportunidad única

Aunque la mayoría de los propietarios adquieren su vivienda en Calablanca como una segunda residencia para el descanso y el disfrute familiar, también hay quienes aprovechan el potencial turístico del proyecto para rentas cortas a través de un operador autorizado.

Desde el proyecto señalaron que muchos de los inversionistas son colombianos,y extranjeros con vínculo con Colombia. | Foto: Arquitectura y Concreto / API

“Es un proyecto de lujo total, un sitio en donde se siente la exclusividad”, afirmó Laura María Idárraga, ejecutiva comercial de Arquitectura y Concreto.

Desde el proyecto señalaron que muchos de los inversionistas son colombianos y extranjeros con vínculo con Colombia. Su interés se ha visto impulsado, por la belleza del entorno, el urbanismo, la calidad de la construcción y la belleza de las playas. Además de que en Calablanca garantizan la sostenibilidad del desarrollo y el respeto por el entorno ecológico natural de la zona.

Las villas de Calablanca oscilan entre los 243 metros cuadrados y los 400 metros cuadrados. | Foto: Arquitectura y Concreto / API