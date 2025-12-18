Jóvenes e innovación
Cinco claves para impulsar la educación y el empleo juvenil en Colombia
En el Gran Foro Educación + Empleo, líderes del sector público, privado y académico, convocados por Tigo Colombia, se reunieron para poner sobre la mesa cinco claves que buscan transformar esa realidad y abrir caminos concretos hacia el futuro laboral juvenil.
18 de diciembre de 2025, 7:01 p. m.
La tecnología debe ser una herramienta de inclusión y desarrollo para generar progreso, cerrar brechas y abrir oportunidades. Foto: 123RF
