Jóvenes e innovación

Cinco claves para impulsar la educación y el empleo juvenil en Colombia

En el Gran Foro Educación + Empleo, líderes del sector público, privado y académico, convocados por Tigo Colombia, se reunieron para poner sobre la mesa cinco claves que buscan transformar esa realidad y abrir caminos concretos hacia el futuro laboral juvenil.

Redacción Semana
18 de diciembre de 2025, 7:01 p. m.
La tecnología debe ser una herramienta de inclusión y desarrollo para generar progreso, cerrar brechas y abrir oportunidades.
Foto: 123RF
La tecnología debe ser una herramienta de inclusión y desarrollo para generar progreso, cerrar brechas y abrir oportunidades.

