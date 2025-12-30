Colombia Salud en Acción, una agenda colectiva para transformar la salud del país

Colombia atraviesa un momento decisivo en materia de salud. La expectativa de vida de los colombianos llegó a casi 78 años, según el informe Salud en las Américas 2024, de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Esta situación impacta en el aumento de las enfermedades crónicas; se suman las presiones financieras y las brechas territoriales, que han puesto en evidencia la necesidad de repensar el sistema, más allá de reformas normativas. En este contexto nace Colombia Salud en Acción (CSA), una entidad independiente de diálogo, análisis y acción colectiva que busca contribuir a la construcción de un sistema de salud equitativo, sostenible y eficiente.

Este movimiento es liderado por varias empresas del sector salud en Colombia, del que hacen parte pacientes, usuarios, profesionales de la salud, academia, prestadores públicos y privados, entes gubernamentales, gestores e industria farmacéutica, entre otros actores del sistema. Inspirados en los aportes de los dos modelos programáticos que tiene el país, su propósito es sensibilizar, movilizar y educar a la ciudadanía sobre la importancia de defender y fortalecer el sistema de salud de nuestro país.

La iniciativa parte de una premisa común: la salud no puede seguir tratándose como un tema aislado. Es un derecho fundamental y, al mismo tiempo, un pilar del desarrollo sostenible del país. Desde esa mirada, CSA promueve soluciones construidas desde la evidencia, la experiencia y la corresponsabilidad de actores como pacientes, usuarios, profesionales de la salud, instituciones prestadoras de servicios, academia, industria farmacéutica, organizaciones sociales y centros de pensamiento.

El movimiento plantea una agenda que responde a transformaciones demográficas y epidemiológicas profundas. El incremento de la multimorbilidad y de las condiciones crónicas exige cambios en la forma de organizar, financiar y prestar la atención en salud. A estos desafíos se suman problemas históricos como la fragmentación del sistema, la ineficiencia en el uso de los recursos, la presión sobre el talento humano y la necesidad de fortalecer la participación ciudadana y la voz de los pacientes.

Frente a este panorama, Colombia Salud en Acción impulsa una visión que busca generar valor real para las personas y para el país, la humanización de la atención y la obtención de resultados en salud medibles y sostenibles.

Uno de los hitos de la agenda planteada por CSA ha sido el foro La salud, una prioridad inaplazable, trazando el presente y el futuro. El encuentro reunió a representantes de 201 organizaciones de pacientes, líderes del sector salud, IPS especializadas, sociedades científicas, academia, centros de pensamiento, líderes territoriales y medios de comunicación. El foro registró cerca de 90.000 conexiones virtuales y se consolidó como uno de los espacios de discusión sobre el futuro del sistema de salud colombiano durante el año.

En este escenario se abordaron temas como la sostenibilidad financiera, la atención de las enfermedades crónicas, la eficiencia en el uso de los recursos; el papel del talento humano, la innovación, la participación ciudadana y la transición hacia modelos de atención integrales y centrados en las personas.

Desde un enfoque de derechos, Colombia Salud en Acción insiste en reconocer la salud como un derecho humano fundamental. Esto implica garantizar no solo el acceso a los servicios, sino también condiciones de dignidad, oportunidad, calidad y respeto, especialmente para las poblaciones históricamente vulnerables. En esa línea, la entidad ha promovido espacios de reflexión sobre las víctimas del sistema, la participación de los usuarios y el fortalecimiento del liderazgo social y comunitario.

Otro de los grandes propósitos de la iniciativa es avanzar del diagnóstico a la acción. A través de mesas técnicas, alianzas estratégicas y procesos de articulación, CSA busca impulsar soluciones replicables y sostenibles que aporten evidencia útil para la toma de decisiones públicas y privadas que contribuyan a mejorar la eficiencia del sistema y a fortalecer los modelos de atención para condiciones crónicas.