Cómo encontrar el valor diferencial para marcas personales y empresariales

Eso hace posible Tatiana Ravé, directora de WT Psicólogos, quien ayuda a personas y empresas a descubrir su valor diferencial en un mundo cada vez más competitivo, en el que “la visibilidad no garantiza relevancia y la exposición no implica autenticidad”, como ella dice, sino en el que cada quien pueda “encontrar aquello que lo hace verdaderamente único”.

“La marca personal no se construye desde lo que uno quiere parecer, sino desde lo que uno realmente es”, afirma la experta. No solo se forja en el éxito, sino desde los momentos de quiebre, las necesidades emocionales no resueltas y los patrones inconscientes que se repiten; por eso, es importante trabajar con toda la historia de la persona.