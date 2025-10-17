Convocatoria abierta a cooperativas y fondos de empleados para adelantar cobros a docentes morosos

La firma López Quintero Abogados & Asociados, dedicada a la prestación de servicios jurídicos en materia de seguridad social integral y derecho administrativo y laboral, lanzó una convocatoria dirigida a cooperativas y fondos de empleados que cuenten con autorización de la Superintendencia para realizar embargos de hasta el 50 por ciento del valor pensional.

La convocatoria busca adelantar procesos de cobro contra los docentes que, tras recibir el retroactivo de la prima de medio año reconocida por la Ley 91 de 1989, no efectuaron el pago de los honorarios pactados y debidamente consignados en contratos notariales.

Esta misma ley fue la que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), estableciendo el régimen especial de prestaciones sociales y económicas para los docentes vinculados al servicio educativo estatal.

La firma López Quintero fue la responsable de obtener un fallo favorable que permitió el reconocimiento de esta prima a miles de docentes pensionados después de 2012 y vinculados al magisterio tras 1980. Algunos beneficiarios, sin embargo, no han cumplido con sus compromisos contractuales pese a haber recibido los recursos.

Por eso hoy la firma busca, con esta convocatoria, estructurar las acciones judiciales necesarias para el cobro coactivo de dichas obligaciones, garantizando la recuperación efectiva del dinero mediante el embargo de bienes, salarios o pensiones de los docentes que no han realizado el pago.

“El objetivo es estructurar las acciones judiciales correspondientes para el cobro ejecutivo y posterior embargo de bienes, salarios y pensiones de los deudores, quienes cuentan con solvencia económica comprobada y percepción mensual de asignación salarial o pensional, garantizando de esta manera la efectividad en la recuperación de las sumas adeudadas”, explicaron desde la firma.

Las entidades interesadas deberán enviar sus propuestas dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación de la convocatoria al correo electrónico cobranza@lopezquinteroabogados.com