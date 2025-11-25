Suscribirse

Especial Ascoop

Coomeva: acciones que construyen futuro

Esta cooperativa le apuesta a la solidaridad como estrategia para promover el progreso económico de sus 273.000 asociados en 24 departamentos del país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 2:12 p. m.
Coomeva, con más de seis décadas de historia, encarna ese principio: construir progreso a través de la cooperación.
Coomeva, con más de seis décadas de historia, encarna ese principio: construir progreso a través de la cooperación. | Foto: Coomeva

En un país donde la desigualdad es uno de los mayores obstáculos a vencer, el modelo cooperativo demuestra que la unión es una poderosa herramienta. Coomeva, con más de seis décadas de historia, encarna ese principio: construir progreso a través de la cooperación.

Desde su fundación, esta organización ha puesto al ser humano en el centro de sus acciones y ha generado bienestar social a millones de colombianos. Su modelo cooperativo, sustentado en la confianza mutua y en la participación de sus más de 273.000 asociados en 24 departamentos del país, ha permitido que miles de familias accedan a servicios financieros y a soluciones de vivienda, educación, salud, emprendimiento y protección.

Para esta organización, la educación es la principal herramienta hacia la equidad. Por eso le apuesta a la consolidación de un robusto ecosistema educativo que incluye programas de becas, créditos con tasas preferenciales y alianzas con instituciones de alta calidad para garantizar que los asociados y sus familias puedan realizar sus proyectos de formación.

En el último año, estos programas financiaron 4.412 créditos educativos por un valor cercano a los 16.000 millones de pesos, y más de 153.000 personas participaron en procesos de educación. Desde 2006, Coomeva ha otorgado más de 17.000 becas por más de 70.000 millones de pesos.

Contexto: Coomeva impulsa su marca empleadora y gestión de talento con tecnología

Cooperación con impacto económico

A través de la Fundación Coomeva, emprendedores y empresarios reciben formación, crédito y acompañamiento para crear y fortalecer sus negocios. Gracias a esta labor se ha impulsado la creación de 19.000 empresas en los últimos 20 años, que han generado más de 60.000 empleos directos.

Adicionalmente, las diez compañías que conforman su grupo empresarial cooperativo generan 5.291 empleos. Sus empresas de salud realizan cerca de 5,2 millones de actividades asistenciales al año y solo en 2024 Coomeva entregó beneficios a sus asociados por más de 381.000 millones de pesos.

Coomeva ha entendido su rol frente a la sociedad y la sostenibilidad como una forma de transformar vidas. Mediante jornadas de educación y prevención de la violencia en comunidades de niños y jóvenes vulnerables, ha beneficiado a 42.000 participantes de 27 ciudades del país. Además, impulsa un potente programa de apoyo educativo y socioemocional que cuenta con salas de mentoría académica para más de 450 niños en 14 ciudades de Colombia.

En materia de preservación y cuidado del medioambiente, ha realizado la siembra de 39.000 árboles con su iniciativa ‘Bosque Coomeva’. Y como forma de respaldar la promoción del deporte, desde 2006 patrocina a la Federación Colombiana de Natación.

Los logros alcanzados durante esta trayectoria muestran que el modelo cooperativo genera desarrollo social y aporta así a la construcción de un mundo mejor.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro llegó a la Corte Suprema a una conciliación con Miguel Polo Polo: esta es la razón

2. Países emiten dura advertencia: no viajar a Venezuela en medio de tensiones entre EE.UU. y Maduro

3. Denuncias por violencia intrafamiliar contra mujeres en Cali alcanzan su mayor nivel en seis años

4. Lo que se sabe de la trayectoria que hicieron aviones de combate F-18 y B-52 de Estados Unidos, que sobrevolaron cerca de Caracas

5. El Pibe Valderrama le hizo anuncio público a jugador del Junior: “te voy a buscar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Coomeva

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.